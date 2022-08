Inter e Juventus sono ancora al centro delle voci di mercato. I nerazzurri potrebbero ricevere un'offerta nelle ultime ore per Hakan Calhanoglu dal Newcastle. I bianconeri, invece, penserebbero già al 2023 e potrebbero piombare proprio su Milan Skriniar che non ha ancora rinnovato il contratto. La società degli Agnelli sarebbe poi da tempo sulle tracce di Sergej Milinkovic Savic della Lazio.

Skriniar potrebbe piacere alla Juve per il futuro

Milan Skriniar potrebbe essere il nuovo obiettivo della Juventus per il 2023. Il calciatore ha il contratto in scadenza nel prossimo anno con i nerazzurri.

La società presieduta dagli Zhang, dopo aver rifiutato le proposte del Paris Saint Germain, dovrebbe mettere sul piatto un rinnovo da circa 6 milioni di euro all'anno. I bianconeri, però, potrebbero alzare l'offerta puntando su uno stipendio da circa 8 milioni di euro. Il difensore avrebbe in mente di rimanere all'Inter perché crede nel progetto ma il club degli Agnelli potrebbe davvero intensificare i contatti per tentare il colpo a parametro zero.

Il Newcastle potrebbe effettuare un'offerta per Calhanoglu

Hakan Calhanoglu sarebbe ancora un obiettivo del Newcastle, che dopo aver perso Lucas Paquetà, vorrebbe tentare il colpo al fotofinish. Il turco avrebbe una valutazione di circa 40 milioni di euro ma difficilmente lascerà la Pinetina visto che l'Inter ha bisogno di una rosa lunga per giocare le molte partite in programma.

La cessione dell'ex Milan garantirebbe una netta plusvalenza alla società degli Zhang che hanno ingaggiato il calciatore a zero ma Simone Inzaghi non darebbe il consenso al suo trasferimento. In questa sessione di mercato è stato prelevato Henrikh Mkhitaryan proprio per concedere qualche turno di sosta all'ex Bayer Leverkusen.

La Juventus sognerebbe Milinkovic-Savic

La Juventus seguirebbe Sergej Milinkovic-Savic da molto tempo. Il calciatore avrebbe una valutazione molto elevata e la Lazio non sarebbe disposta a trattare. Il serbo ha il contratto in scadenza nel 2024 ed il suo agente, Mateja Kezman, ha spiegato nei dettagli la situazione del suo assistito.

"Milinkovic-Savic resterà ancora nella Capitale e, quindi, anche la questione rinnovo tornerà di stretta attualità: “Il futuro sarà per i colloqui”. Attenzione, però, a quello che potrebbe succedere post Mondiale.Tutti nella Juve amano il giocatore. Ne ho parlato molto spesso in passato. Ma la realtà, in questo momento, è che il progetto Sergej è troppo costoso per loro. Sono stati chiari e corretti in questo senso”. Ha concluso Kezman tramite un'intervista concessa alle pagine del Corriere dello Sport.