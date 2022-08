L'Inter è alla ricerca di un rinforzo per completare il pacchetto arretrato in vista della prossima stagione. I nerazzurri, infatti, hanno perso Andrea Ranocchia, andato in scadenza di contratto e accasatosi al Monza, e si stanno guardando intorno. Il nome più quotato nelle ultime ore sarebbe quello di Tanganga del Tottenham.

Il centrale inglese è seguito da diversi club europei. Su di lui si potrebbe scatenarsi un vero e proprio derby di mercato, visto che c'è da segnalare l'interesse non solo dell'Inter ma anche del Milan, a caccia di rinforzi importanti per la retroguardia difensiva.

Anche i rossoneri, infatti, sono alla ricerca di un rinforzo in difesa e il difensore degli Spurs piace non poco anche per la sua esperienza a livello internazionale oltre ad essere abituato a giocare sia come braccetto nella difesa a tre e sia come centrale in quella a quattro.

Inter-Milan: sfida per Tanganga

Entrambe le società stanno lavorando per rafforzare le loro difese e stando alle ultime notizie di mercato, potrebbero scontrarsi per accaparrarsi le prestazioni di un centrale ovvero Japhet Tanganga, classe '99 in uscita dal Tottenham. I rossoneri sarebbero avanti ma il club nerazzurro potrebbe decidere di rilanciare così da garantirsi le prestazioni del centrale inglese. Tanganga è un difensore centrale dotato di una grande fisicità (1,84 di altezza) che lo rende molto forte in marcatura e nei duelli aerei.

La sua agilità e una discreta tecnica di base lo rende molto duttile tatticamente. Infatti è spesso utilizzato come terzino destro. Nell’ultima stagione non ha giocato tanto a causa di un lungo infortunio al ginocchio sinistro. Ha disputato 19 incontri totali, di cui 11 in Premier League. In questi match è stato utilizzato dai due allenatori avuti in molti modi, a seconda delle necessità: ha iniziato da terzino destro nella difesa a 4 di Espirito Santo, dove ha anche svolto il ruolo di centrale, per poi essere utilizzato da Antonio Conte sia come esterno destro a tutta fascia nel 3-4-2-1 adottato dall’allenatore italiano sia come braccetto dei tre (sia destro che sinistro).

Insomma Tanganga rappresenterebbe il profilo ideale per rinforzare ulteriormente le due difese meneghine, tuttavia le due società dovranno affrontare un ostacolo non da poco, ovvero le richieste di Fabio Paratici. Il club inglese infatti per lasciar partire Tanganga chiede un prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni di euro.

Milan e Inter, al momento, non possono permettersi spese consistenti e, dunque, anche per ragioni tecniche, procederebbero volentieri nell'acquisizione di Tanganga con la formula del prestito secco oppure con quella del prestito con diritto di riscatto. Le trattative per portare il centrale ventitreenne a Milano dunque sono tutt'altro che agevoli, tuttavia un'accelerata sponda nerazzurra potrebbe arrivare nei prossimi giorni qualora uno tra Milan Skriniar e Stefan de Vrij dovesse lasciare l'Inter

Il mercato dell'Inter

In casa nerazzurra si lavora sulle uscite: ormai quasi definita la risoluzione di Alexis Sanchez, diretto al Marsiglia, si lavora alla cessione di Pinamonti per il quale è arrivata una nuova offerta del Sassuolo (circa 20 milioni di euro).

Sempre più lontano Milenkovic, a un passo dal rinnovo con la Fiorentina. Chelsea ancora vigile su Dumfries e Casadei: i nerazzurri chiedono 50 milioni di euro per l'esterno olandese e 20 milioni per il giovane centrocampista italiano, che in Serie A piace a Torino, Sampdoria e Sassuolo.