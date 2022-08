La Juventus, oggi 7 agosto, sarà in campo per sfidare l'Atletico Madrid in amichevole. Questa sfida servirà a Massimiliano Allegri per fare alcuni esperimenti in vista della prima gara di campionato contro il Sassuolo. In particolare, il tecnico livornese dovrà fare qualche esperimento visto che contro i neroverdi non ci saranno Paul Pogba, Weston McKennie, Adrien Rabiot e Moise Kean. Oltre, a loro saranno assenti anche i lungodegenti Federico Chiesa e Kaio Jorge. Rabiot e Kean saranno squalificati e questo è un ulteriore problema per la Juventus. Per questo motivo, Massimiliano Allegri dovrà cercare di capire qualcosa in più nel match contro l'Atletico Madrid.

Una delle soluzioni su cui optare in attacco sarebbe quella di spostare in avanti Juan Cuadrado. Ma ieri 6 agosto, il colombiano non si è allenato a causa di una indisposizione. Perciò sembra probabile che Juan Cuadrado dia forfait contro l'Atletico Madrid.

La Juventus fa le prove

Per la Juventus, oggi, ci sarà il test amichevole contro l'Atletico Madrid. Questa partita servirà soprattutto a Massimiliano Allegri per fare alcune prove in vista dell'esordio in campionato contro il Sassuolo. Gli occhi saranno puntati soprattutto sul centrocampo. Infatti, contro il Sassuolo, mancheranno certamente Pogba, McKennie e lo squalificato Rabiot. Per questo motivo, conto l'Atletico Madrid,si vedrà il centrocampo formato da Denis Zakaria, Manuel Locatelli e Nicolò Fagioli.

Salvo clamorose sorprese questa linea mediana sarà quella che si vedrà contro il Sassuolo nel match del 15 agosto.

Dubbi in attacco

Nel match contro l'Atletico Madrid, la Juventus non potrà fare grandi prove in attacco. Infatti, Massimiliano Allegri potrebbe non avere a disposizione Juan Cuadrado. Per questo motivo sarà costretto a schierare tra i titolari Moise Kean che contro il Sassuolo non ci sarà perché squalificato.

Qualora Juan Cuadrado fosse stato a disposizione a quel punto avrebbe avuto la possibilità di schierarlo con Angel Di Maria e Dusan Vlahovic. Questi due, invece, saranno certamente titolari all'esordio in campionato. Per lo la gara contro l'Atletico Madrid sarà molto utile per mettere minuti nella gambe. Nella gara di oggi 7 agosto, il tecnico della Juventus schiererà la difesa titolare.

Infatti, sulla destra agirà Danilo, in mezzo spazio a Leonardo Bonucci e Gleison Bremer, mentre a sinistra ci sarà Alex Sandro. In porta, ovviamente, toccherà a Wojciech Szczesny. Dunque, la gara tra la Juventus e l'Atletico Madrid sarà interessante per avere qualche spunto in vista del match contro il Sassuolo.

La probabile formazione della Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Fagioli; Di Maria, Vlahovic, Kean.