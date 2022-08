La Juventus è al lavoro in questi giorni anche alle cessioni. Alleggerire la rosa significherebbe mantenere l'equilibrio del bilancio societario. A tal riguardo, pesano le situazioni di giocatori dall'ingaggio importante e che non sono considerati utili al progetto sportivo bianconero. Parliamo, ad esempio, di Arthur Melo, sempre più vicino al Valencia, ma anche di Adrien Rabiot, che potrebbe trasferirsi al Monaco. A loro potrebbero aggiungersi anche Nicolò Rovella, che lascerebbe la Juve in prestito, e Luca Pellegrini. Il terzino è attualmente la riserva di Alex Sandro e potrebbe fare una nuova esperienza professionale se dovesse avere la garanzia della titolarità.

A tal riguardo, ci sarebbe l'interesse della Lazio, alla ricerca di un terzino sinistro.

La Juventus valuta Pellegrini circa 12 milioni di euro, ma non è da scartare la possibilità che venga utilizzato come contropartita tecnica per arrivare ad un giocatore. In questi giorni si sta parlando molto del possibile arrivo a Torino di Sergej Milinkovic-Savic. Valutato circa 60 milioni di euro, la Juventus potrebbe offrire circa 48 milioni di euro più il cartellino del giocatore. Alla Lazio piace anche Daniele Rugani, centrale che ritroverebbe, in caso di trasferimento, il suo tecnico all'Empoli, Maurizio Sarri, dopo che i due avevano già lavorato insieme nella stagione 2019-2020 alla Juve.

Il giocatore Pellegrini potrebbe trasferirsi alla Lazio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Luca Pellegrini potrebbe trasferirsi alla Lazio. Il terzino piace molto alla società laziale che cerca un titolare per la fascia sinistra difensiva. La sua valutazione di mercato è di circa 12 milioni di euro, ma potrebbe essere inserito come contropartita tecnica per l'acquisto di Sergej Milinkovic-Savic.

Arrivano conferme in merito al possibile arrivo del centrocampista a Torino, la cui valutazione è di circa 60 milioni di euro. Con l'inserimento di Pellegrini, la Juventus potrebbe risparmiare circa 10 milioni di euro ma perderebbe un terzino sinistro. In tal caso dovrebbe investire su un altro giocatore di fascia difensiva, che sia la riserva di Alex Sandro o che eventualmente possa diventare titolare.

Non sarà Destiny Udogie, che avrebbe trovato l'intesa con il Tottenham ma che giocherà un'altra stagione in prestito all'Udinese.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per definire i rinforzi per il settore avanzato. Mancano almeno due giocatori, con Allegri che avrebbe chiesto un giocatore di fascia sinistra. Potrebbe essere Filip Kostic, valutato circa 20 milioni di euro dall'Eintracht Francoforte. Il nome che piace come vice Vlahovic è quello di Alvaro Morata.