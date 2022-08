Le amichevoli estive disputate negli Stati Uniti hanno dato diversi spunti interessanti alla Juventus in merito alla qualità della rosa a disposizione di Allegri. Le esigenze sono molte e riguardano diversi ruoli, in questo momento servono rinforzi soprattutto a centrocampo e nel settore avanzato ma non è da scartare la possibilità arrivino giocatori anche per la difesa. Se dovesse partire Daniele Rugani potrebbe arrivare un difensore centrale. Per quanto riguarda invece la fascia sinistra difensiva, attualmente sembra difficile che Alex Sandro possa lasciare Torino considerando l'ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2023.

Potrebbe partire invece Luca Pellegrini, che piace a diverse società italiane ma anche inglesi. Si è parlato di una possibile offerta da parte del Fulham o del West Ham, con la Juventus che lo valuta circa 12 milioni di euro. Se dovesse partire uno dei due terzini sinistri la società bianconera acquisterebbe il sostituto. In un recente sondaggio lanciato da Calciomercato.it è stato chiesto agli utenti quale fosse il rinforzo ideale per la fascia sinistra difensiva nell'eventualità in cui uno dei terzini sinistri dovesse partire. Il più votato è stato il giocatore dell'Udinese Destiny Udogie, che però sarebbe vicino al trasferimento al Tottenham ma dovrebbe rimanere in prestito una stagione nella società friulana.

Seguono il secondo posto Angelino, terzo Gaya e quarto Borna Sosa.

Il mercato della Juventus

La Juventus sarebbe vicina a Leandro Paredes del Paris Saint Germain oltre a Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte. Quest'ultimo potrebbe anche essere adattato nel ruolo di fascia sinistra difensiva anche se preferisce giocare centrocampista di fascia sinistra o eventualmente come punta o trequartista. Per quanto riguarda invece il settore avanzato si lavora ad un vice Vlahovic. Piace Alvaro Morata dell'Atletico Madrid, la Juventus potrebbe offrire circa 20 milioni di euro fra prestito e diritto di riscatto per l'acquisto del giocatore.