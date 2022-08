La Juventus è attesa da giorni importanti fra calcio giocato e mercato. Le trattative di mercato proseguono, sia per quanto riguarda le cessioni che gli acquisti. Di recente sono stati annunciati la cessione di Pellegrini in prestito all'Eintracht Francoforte e l'arrivo di Filip Kostic sempre dalla società tedesca. Allegri nella conferenza stampa di presentazione del match fra Juventus-Sassuolo ha spiegato che nella rosa bianconera c'erano cinque terzini ed era necessaria una cessione. Fra l'altro il tecnico ha sottolineato anche che Danilo e De Sciglio possono giocare su entrambe le fasce difensive.

Di conseguenza, in base alle dichiarazioni di Allegri, non dovrebbe arrivare un altro terzino sinistro per sostituire Pellegrini. Parole smentite da diverse notizie di mercato che parlano di un possibile interesse della Juventus per Emerson Palmieri. Il nazionale italiano è in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno 2024 ed è considerato dal tecnico Tuchel una riserva. Fra l'altro la società inglese ha recentemente acquistato nel ruolo di terzino sinistro l'ex Brighton Cucurella per circa 60 milioni di euro.

La prima riserva dello spagnolo è Chilwell. Di conseguenza la partenza di Emerson Palmieri è una possibilità concreta. Sul nazionale italiano ci sarebbe l'interesse non solo della Juventus ma anche di West Ham, Atalanta e Lazio.

La Juventus potrebbe acquistare Emerson Palmieri

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe valutare l'acquisto di Emerson Palmieri, soprattutto se il Chelsea decidesse di lasciarlo partire in prestito. Il nazionale italiano è considerato una riserva nel Chelsea e per questo potrebbe essere ceduto. Si valuta un prestito con diritto di riscatto, il nazionale italiano ha un contratto in scadenza a giugno 2024.

La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro. Di certo la prestazione di Alex Sandro contro il Sassuolo è stata buona, il brasiliano se dovesse confermarsi in questa stagione darebbe garanzie importanti ad Allegri e la Juventus potrebbe evitare l'investimento sulla fascia sinistra difensiva. A proposito di arrivi sono attesi in questi giorni Memphis Depay e Leandro Paredes.

L'olandese avrebbe già l'intesa contrattuale con la società bianconera, deve però prima rescindere il contratto con il Barcellona.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus lavora all'acquisto di Depay, come già anticipato. Per quanto riguarda le cessioni non è stata trovata l'intesa fra il Manchester United e Rabiot. Con la cessione del francese arriverebbe poi Leandro Paredes. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'argentino potrebbe trasferirsi a Torino in prestito per 5 milioni di euro più diritto di riscatto a 15 milioni di euro.