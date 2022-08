La Juventus è al lavoro in queste settimane a diverse trattative di mercato. Si parla molto di acquisti ma le principali esigenze della società bianconera rimangono soprattutto le cessioni. Senza partenze difficilmente potranno esserci degli investimenti. Ad esempio l'eventuale arrivo di Leandro Paredes (ci sarebbe già un'intesa contrattuale con il giocatore ed una con il Paris Saint Germain) dipende da una partenza, una su tutte quella di Adrien Rabiot. Il francese dovrebbe trasferirsi al Manchester United anche se in questo momento ci sarebbe distanza fra richieste del giocatore e offerta della società inglese.

Altro giocatore che dovrebbe lasciare Torino è Arthur Melo. Il brasiliano ha lasciato la maglia numero 5 a Manuel Locatelli, segnale evidente di come sia considerato sul mercato. Allegri nella conferenza stampa di presentazione del match fra Juventus e Sassuolo ha sottolineato come il brasiliano stia valutando situazioni di mercato. Quella più recente è l'interesse del Valencia, ma la società spagnola non è disposta a sostenere anche la metà dell'ingaggio che guadagna il brasiliano. Come è noto lo stipendio di Arthur Melo è di circa 6 milioni di euro netti a stagione. Secondo la stampa spagnola il futuro professionale del brasiliano potrebbe essere in Spagna ma non è da scartare la possibilità che giochi in un altro campionato.

La Juventus vorrebbe cederlo e lo stesso giocatore ha bisogno di giocare in previsione del mondiale in Qatar previsto fra novembre e dicembre.

Il giocatore Arthur Melo potrebbe lasciare Torino

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il centrocampista Arthur Melo dovrebbe lasciare la Juventus in questo Calciomercato estivo.

Nonostante attualmente non ci siano società pronte a sostenere l'ingaggio del brasiliano la volontà dei bianconeri è quella di cederlo, anche in prestito. La stampa spagnola parla della possibilità di una partenza in Spagna per il centrocampista ma non è da scartare un altro campionato. Potrebbe essere quello inglese, considerando che gran parte delle società hanno la possibilità di sostenere l'ingaggio del brasiliano.

Si era parlato di un interesse dell'Arsenal, sia a gennaio che in questo calciomercato estivo, che però non si è concretizzato. E' vicino alla cessione Niccolò Rovella, che potrebbe trasferirsi in prestito al Monza.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per definire acquisti importanti. Come dicevamo, se parte Rabiot potrebbe arrivare Paredes. Oltre all'argentino la società bianconera sta lavorando all'ingaggio di Memphis Depay. L'olandese avrebbe già l'intesa contrattuale con la società bianconera, deve però prima rescindere il contratto con il Barcellona.