SI moltiplicano in queste ore le indiscrezioni di mercato da varie squadre di Serie A. La Juventus osserverebbe ancora il profilo del laziale Milinkovic-Savic. La Roma avrebbe rifiutato un'offerta del Tottenham per Zaniolo. Il PSG, infine, potrebbe fare un ultimo tentativo con l'Inter per arrivare a Skriniar.

Juventus, Milinkovic-Savic sarebbe ancora nel radar dei bianconeri

La Juventus sogna da tempo di rinforzare il proprio centrocampo con l'acquisto di Milinkovic-Savic e anche in questa sessione di Calciomercato, starebbe pensando al "Sergente" per dare lustro alla propria linea mediana .

L'operazione apparirebbe quantomeno complicata, viste le richieste fatte da Lotito, tuttavia, il contratto del serbo scadrà del 2024 e il presidente dei biancocelesti, non vorrebbe correre il rischio di deprezzare ulteriormente il suo cartellino. Inoltre, alcune "rivali" interessate al profilo di Milinkovic-Savic si starebbero ritirando dalla corsa, come ad esempio il PSG, che avrebbe dirottato le proprie attenzioni su Fabian Ruiz del Napoli. Dunque, la Juventus vorrebbe tenere aperta la pista per il centrocampista classe '95 fino al 31 agosto.

Calciomercato Inter, il PSG potrebbe presentare presto una nuova offerta per Skriniar

Milan Skriniar dell'Inter intanto sarebbe seguito da settimane dal PSG, che nonostante abbia trattenuto Kimpempé e abbia ritrovato un Sergio Ramos tirato a lucido, vorrebbe comunque far entrare in rosa un altro difensore.

Per vendere lo slovacco, Marotta sin dal principio, avrebbe chiesto 70 milioni di euro, ossia 20 di più rispetto a quelli che sarebbero stati offerti dalla compagine parigina. La trattativa fra le due parti dunque si troverebbe in uno stallo che durerebbe ormai da settimane, ma secondo quanto il quotidiano transalpino l'Equipe, Al Khelaifi potrebbe tornare a bussare alla porta dei nerazzurri con una nuova offerta, probabilmente l'ultima, decisamente più corposa.

Stando però a quanto filtra dall'ambiente nerazzurro per lasciare andare Skriniar sarebbe necessario chiudere l'operazione entro il 13 agosto, data ritenuta come la deadline per i trasferimenti in uscita.

La Roma avrebbe respinto il corteggiamento del Tottenham per Zaniolo

Il Tottenham e la Roma avrebbero parlato negli ultimi giorni per il profilo di Nicolò Zaniolo.

La compagine inglese sarebbe arrivata a offrire per il giovane attaccante giallorosso una cifra complessiva di 55 milioni di euro, divisibili tra una parte cash e un'altra rappresentata da una contropartita tecnica. I nomi messi sul piatto dagli "Spurs" sarebbero quelli di Ndombelé e Tanganga, entrambi ormai ai margini del progetto tecnico di Antonio Conte. La Roma, avrebbe dunque rifiutato la proposta degli inglesi, ribadendo per l'ennesima volta, come per Zaniolo verrebbe presa in considerazione solo un'offerta economica da almeno 50 milioni di euro e senza contropartite.