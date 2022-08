Cristiano Ronaldo, circa un anno fa, ha preso la decisione di lasciare la Juventus per tornare a Manchester.

La sua avventura allo United è stata ricca di delusioni: la squadra non si è qualificata alla Champions League, situazione che ovviamente non gradisce: il portoghese in queste settimane starebbe facendo tutto il possibile per lasciare lo United: CR7 vorrebbe trasferirsi in un club che gli possa offrire la possibilità di giocare la massima competizione europea.

Ad un anno dal suo addio alla Juventus, però, si può dire che CR7 ha sbagliato a lasciare Torino e non fidarsi dei bianconeri.

Peraltro mentre il "fenomeno di Madeira" vive giorni burrascosi, la Vecchia Signora pare essere in piena fase di rilancio. Tale opinione si fa strada nell'ambiente bianconero e viene confermata anche da un recente editoriale di Marco Bo su Tuttosport.

Ronaldo 'bloccato' a Manchester

Cristiano Ronaldo, la scorsa estate, non ha creduto nella Juventus, lasciando la squadra a campionato ormai iniziato e adesso si ritrova praticamente "bloccato" in quel di Manchester. Probabilmente CR7 avrebbe fatto bene a restare a Torino e forse con lui anche la stagione dei bianconeri sarebbe cambiata. La Juventus sotto la guida di Massimiliano Allegri, e nonostante le tante difficoltà, è comunque riuscita a raggiungere la qualificazione alla Champions League, cosa che invece non ha fatto lo United.

Inoltre, nel mercato di gennaio la Vecchia Signora ha presso Dusan Vlahovic con il quale CR7 avrebbe convissuto benissimo sul piano tattico. Invece la storia è andata diversamente: le strade della Juventus e di Cristiano Ronaldo si sono separate e se il club bianconero è in pieno rilancio, il portoghese vive un'estate difficile da "separato in casa" allo United.

Ronaldo ha ripreso ad allenarsi con i compagni solo da pochi giorni, ma anche il rapporto con il nuovo tecnico Ten Hag non sembra idilliaco. Infatti, CR7, domenica 31 luglio, ha lasciato lo stadio mentre i suoi compagni erano ancora in campo per un'amichevole con il Rayo Vallecano. Questo non è piaciuto all'allenatore ex Ajax che ha definito inaccettabile il comportamento del portoghese.

Un anno dopo Ronaldo cerca ancora una sistemazione

A distanza di un anno dalla separazione tra Cristiano Ronaldo e la Juventus gran parte della critica sembra concordare che quel divorzio soprattutto per il portoghese sia stato uno sbaglio.

Anche perché 12 mesi dopo l'addio, il giocatore è in cerca di una nuova sistemazione, la quale tarda ad arrivare: per ora nessuno si sarebbe fatto concretamente avanti. Ronaldo è stato offerto al Bayern Monaco, al Chelsea, all'Atletico Madrid e anche alla Juventus. Mendes le avrebbe tentate tutte, ma al momento il giocatore di Madeira sembra "bloccato" a Manchester.

Analizzando tutto quello che è successo nell'ultimo anno si può dire chiaramente che CR7 poteva e doveva avere maggiore pazienza, perché forse restare alla Juventus sarebbe stata la giusta soluzione.

Ma ormai "quel che fatto è fatto" e i bianconeri hanno iniziato un nuovo corso con l'arrivo di campioni come Di Maria e Pogba che hanno portato grande entusiasmo. Mentre Cristiano Ronaldo è ancora a Manchester scontento e senza una vera via d'uscita imminente.