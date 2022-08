La Juventus è attesa da tre mesi impegnativi fra campionato e Champions League. Tanti match da giocare e sarà importante per la squadra bianconera rimanere vicina ai primi posti anche per potersi ritrovare nella seconda parte della stagione in lotta per tutte le competizioni. L'inizio non ideale in campionato è stato attutito però dai risultati anche delle altre squadre che lottano per vincere, attualmente dopo tre giornate al primo posto troviamo Napoli, Atalanta e Roma, con la Juventus invece che è a -2 avendo vinto un match e pareggiati due.

Soprattutto quello contro la Sampdoria è stato molto criticato, con un primo tempo deludente. Disappunto incrementato dopo la terza giornata di campionato, con i liguri che hanno perso 4 a 0 contro la Salernitana. Diversa invece la prestazione contro la Roma, con i primi 60 minuti giocati molto bene dai giocatori bianconeri. Non è bastata però la punizione segnata da Vlahovic, la Roma nel secondo tempo ha pareggiato con Abraham ed il match è finito 1 a 1. Non sono mancate critiche ad Allegri e al fatto che la squadra non ha chiuso la partita nel primo tempo, dove i bianconeri non hanno concretizzato le azioni da gol costruite. Di recente è stato lanciato un sondaggio in cui si è chiesto quale sarebbe la decisione giusta da parte della società bianconera in merito alla conferma o meno di Allegri sulla panchina della Juventus.

Al primo posto è stato votato l'esonero del tecnico durante la pausa del Mondiale, al secondo posto con la stessa percentuale fiducia incondizionata ed esonero in caso di risultato deludente contro il Paris Saint Germain.

All'ultimo posto è stata votata l'opzione esonero a fine stagione.

Gli utenti votano l'esonero di Allegri durante la pausa per il mondiale

In un recente sondaggio è stato agli utenti cosa farebbero con Allegri dopo il secondo tempo deludente da parte della Juventus contro la Roma. Al primo posto è stato votato con il 29% dei voti l'esonero di Allegri durante la pausa per il mondiale, seguono con il 27% la fiducia incondizionata al tecnico ma anche l'esonero nel caso di risultato deludente contro il Paris Saint Germain.

Il 17% invece ha votato l'esonero a fine stagione.

Il mercato della Juventus

Di certo i primi 60 minuti giocati della Juventus sono stati graditi ai tifosi presenti allo Stadium ma anche a chi ha seguito il match dalla tv. L'errore è stato quello di non chiudere il match con il secondo gol. Intanto la società bianconera sta lavorando per migliorare la rosa in questi ultimi giorni di mercato.

Sarebbe vicino l'arrivo di Leandro Paredes del Paris Saint Germain, un giocatore che migliorerebbe la qualità nell'impostazione di gioco e la verticalizzazione verso le punte Potrebbe arrivare in prestito con riscatto a circa 16 milioni di euro.