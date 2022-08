La Juventus negli ultimi giorni di mercato ha annunciato l'acquisto come vice Vlahovic dell'oramai ex punta dell'Olympique Marsiglia Arkadius Milik. Il classe 1994 è arrivato in maniera sorprendente se consideriamo il fatto che fino a qualche settimana fa si parlava come rinforzo per il settore avanzato di Memphis Depay. Alla fine anche per motivo economici (l'olandese avrebbe chiesto un ingaggio importante) la società bianconera ha deciso di acquistare in prestito con diritto di riscatto l'ex punta del Napoli, che come dichiarato anche da Allegri in una recente conferenza stampa, può sostituire Vlahovic ma anche giocarci insieme.

Nella giornata di lunedì 29 agosto è stato presentato alla stampa. Diversi gli argomenti a cui ha risposto, fra questi anche la la decisione di accettare l'offerta della Juventus, sottolineando come qualche stagione fa era stato vicino al trasferimento nella società bianconera. In merito al suo modo di giocare ha aggiunto che può giocare anche insieme ad una punta come succede in nazionale con Lewandoski. Di conseguenza non. è da scartare la possibilità che giochi insieme a Vlahovic. In merito invece alla sua esperienza professionale al Napoli ha dichiarato che sarebbe voluto andare via ma le cose non sono andate come volevano sia lui che la società campana. Da qui la decisione della stessa di metterlo fuori rosa, e il successivamente trasferimento all'Olympique Marsiglia a gennaio 2021.

Il giocatore Milik ha parlato del suo arrivo alla Juventus

'Non so quando affronteremo il Napoli, non ho guardato il calendario perché penso solo allo Spezia... Cosa non ha funzionato in azzurro? Volevo andare via ma le cose non sono andate come volevamo tutti, così sono finito fuori rosa'. Queste le dichiarazioni di Arkadius Milik nella conferenza stampa di presentazione del suo acquisto da parte della Juventus.

Il giocatore ha aggiunto: 'Questo è un momento molto speciale della mia vita. È sempre stato il mio obiettivo giocare in una grande società, questo è uno dei più grandi al mondo'. Milik ha parlato anche delle esperienze professionali passate, sottolineando come fosse stato vicino alla Juventus anche qualche stagione fa. Milik ha aggiunto che due o tre stagioni si parlava molto del suo trasferimento alla Juve, alla fine però ha dovuto attendere ed è felice per la scelta.

Il mercato della Juventus

La Juventus ha definito l'acquisto di Milik ma potrebbe regalarsi un altro rinforzo importante in questo fine Calciomercato estivo. A tal riguardo con la cessione vicina di Rovella al Monza potrebbe concretizzarsi l'arrivo di Leandro Paredes dal Paris Saint Germain in prestito con riscatto a circa 16 milioni di euro.