La Juventus è al lavoro per definire il mercato, sia per quanto riguarda le cessioni che gli acquisti. Le esigenze della società bianconera riguardano diversi settori, soprattutto il centrocampo e il settore avanzato. Si attende di definire almeno una cessione, quella di Adrien Rabiot, che sarebbe vicino al Manchester United. La Juventus avrebbe già trovato l'intesa con la società inglese per una valutazione del giocatore di circa 20 milioni di euro. Mancherebbe quella fra il centrocampista e il Manchester United. Una volta definita la partenza di Rabiot, la Juventus potrebbe acquistare Leandro Paredes.

Ne ha parlato anche Giovanni Guardalà. Secondo il giornalista sportivo, la società bianconera aspetta proprio la partenza di Rabiot per definire l'acquisto del centrocampista argentino. Altro giocatore che potrebbe lasciare Torino è Arthur Melo. Fino a qualche giorno fa era vicino al trasferimento al Valencia, ma l'ingaggio da circa 6 milioni di euro netti a stagione non agevola la trattativa di mercato. Di certo, il giocatore ha bisogno di giocare in previsione del mondiale in Qatar, al quale parteciperà anche la nazionale brasiliana. Guardalà ha dichiarato anche che la Juventus sta lavorando ad un vice Vlahovic e ha dato per certo l'acquisto di Filip Kostic.

La Juventus potrebbe acquistare Paredes

'Se va in porto Rabiot al Manchester United, significa che la Juve ha già in pugno Paredes, giocatore che stanno inseguendo e cercando di acquistare col minimo investimento economico'. Queste le dichiarazioni di Giovanni Guardalà in merito al possibile rinforzo a centrocampo per la Juventus. Il giornalista sportivo ha aggiunto: 'Un giocatore come l'argentino è fondamentale, Arthur Melo è in partenza e manca un vice Vlahovic'.

Ha poi aggiunto che arriverà Kostic, ma è un acquisto che non può bastare alla Juventus che ha bisogno di altri rinforzi a centrocampo e nel settore avanzato. A tal riguardo, se dovessero partire Rabiot e Arthur Melo, oltre a Rovella (in prestito), la Juventus potrebbe acquistare non solo Leandro Paredes ma anche una mezzala d'inserimento.

Il preferito sarebbe Sergej Milinkovic-Savic, che ha una valutazione di mercato di circa 60 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora all'acquisto di un vice Vlahovic. Tanti nomi che piacciono alla società bianconera, il preferito sarebbe Alvaro Morata, ma la valutazione di mercato stabilita dall'Atletico Madrid di circa 30 milioni di euro non agevola il suo trasferimento a Torino. Piace Memphis Depay, ma dovrà rescindere il contratto con il Barcellona. La società bianconera potrebbe offrirgli un contratto da circa 5 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2024. La Juve, però, valuterebbe il suo l'arrivo solo senza pagamento del cartellino del giocatore.