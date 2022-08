La Serie A 2022-2023 sta per iniziare e nella griglia delle squadre favorite per vincere il campionato, il ct della nazionale Roberto Mancini ha inserito anche la Juventus di Massimiliano Allegri. Secondo invece l'ex calciatore Antonio Di Gennaro, i bianconeri dovrebbero ancora completare la rosa per essere competitivi.

Mancini sulla Juventus: 'L'infortunio di Pogba ha tolto tanto ai bianconeri ma io la metto sempre tra le favorite'

Il CT della nazionale italiana Roberto Mancini che ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha messo i bianconeri tra le candidate alla vittoria dello scudetto: "L’infortunio di Pogba ha tolto tanto e tanto gli restituirà.

Per me la Juve era già forte lo scorso anno. Di Maria ha classe e qualità per fare ancora la differenza. Io la Juve la metto sempre tra le favorite. Chiesa? Va aspettato senza fretta e poi la Juve diventerà un’altra cosa".

Mancini ha poi evidenziato che insieme alla Juventus, per la corsa al tricolore, ci saranno anche Inter e Milan, con i rossoneri protagonisti di un precampionato estivo contraddistinto da gare giocate in maniera convincete, ed i nerazzurri potenziati dal ritorno di Lukaku. Subito dietro alle tre formazioni "strisciate", il CT della Nazionale Italiana ha poi affermato di vedere bene la Roma di José Mourinho, seguita dal Napoli di Luciano Spalletti.

Antonio Di Gennaro sulla Juventus: 'Deve ancora essere completata e bene'

L'ex calciatore e ora opinionista Antonio Di Gennaro, ha fatto un excursus sul campionato di Serie A che sta per cominciare, soffermandosi in primis sulla Juventus di Massimiliano Allegri. A Tuttomercatoweb, il classe '63, ha sottolineato come la compagine bianconera necessiti di rinforzi per essere competitiva nella lotta allo scudetto: "In questo momento deve essere ancora completata.

Serve Paredes e risolvere il problema Pogba così Poi serve un altro centrale di difesa e poi aspetteranno Chiesa. La Roma per me è lì però, quindi la Juve deve essere completata e bene".

Parlando delle altre squadre, Di Gennaro si è poi voluto concentrare sul Napoli, affermando come il club campano stia effettuando molti cambiamenti e che la vera certezza per gli azzurri sia la permanenza sulla panchina di Luciano Spalletti.

Infine Di Gennaro ha parlato della Lazio, promuovendo la formazione biancoceleste per gli acquisti fatti e sottolineando come compagine guidata da Sarri, qualora tenesse Milinkovic-Savic e Luis Alberto, potrebbe puntare a qualificazione per la prossima Champions League.