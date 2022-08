In queste ore, la Juventus si sta preparando in vista della gara di oggi 31 agosto contro lo Spezia. La partita contro i liguri darà il via ad un periodo ricco di impegni per i bianconeri. La Juventus giocherà ogni tre giorni tra campionato e Champions League. Per questo motivo, Massimiliano Allegri deve essere bravo a dosare le forze dei suoi ragazzi. Per la gara contro lo Spezia, la Juventus presenterà alcune novità di formazione. La prima dovrebbe riguardare la difesa dove dovrebbe esserci il debutto di Federico Gatti. Mentre in attacco ci dovrebbe essere spazio per Moise Kean.

Dunque, sia in difesa che in avanti sarebbero previste novità. A centrocampo, invece, si va verso la conferma dei tre giocatori che hanno ben figurato contro la Roma.

La Juventus cambia un po' di uomini

La Juventus da ora in avanti giocherà ogni tre giorni e Massimiliano Allegri ha intenzione di fare ruotare i suoi giocatori. I primi cambi sono già previsti nel match del 31 agosto contro lo Spezia. Il tecnico livornese ripartirà dal 4-3-3 e in porta si affiderà a Szczesny. Davanti a lui agirà una difesa a quattro che sarà composta da Danilo e Mattia De Sciglio sulle fasce e da Federico Gatti e Gleison Bremer in mezzo. Dunque, per il numero 15 juventino ci sarà l'esordio con la maglia della Juventus.

Sicuramente per Gatti sarà una serata ricca di emozioni anche perché farà il suo esordio proprio all'Allianz Stadium davanti al pubblico bianconero. A centrocampo, invece, non ci saranno novità e Massimiliano Allegri si affiderà a Fabio Miretti, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot. In questo momento i titolari sono loro e poi quando arriverà Leandro Paredes, l'allenatore della Juventus potrà aggiungere ulteriore qualità.

Inoltre, in mezzo al campo si attende anche il ritorno di Paul Pogba. Anche se ancora non è possibile stabilire una data precisa per il suo rientro. Infatti, Pogba riprenderà a correre la prossima settimana e solo allora si capirà qualcosa in più sul suo rientro.

Torna Di Maria

Per la gara contro lo Spezia, la Juventus ritroverà Angel Di Maria.

El Fideo sarà a disposizione di Massimiliano Allegri ma partirà dalla panchina. L'obiettivo della Juventus è quello di avere Di Maria al meglio per le gare contro la Fiorentina e il Paris Saint - Germain. Per questo motivo, in attacco, contro lo Spezia, toccherà a Juan Cuadrado, Dusan Vlahovic e Moise Kean. Quest'ultimo prenderà il posto di Filip Kostic. In panchina ci sarà anche Arek Milik che sarà pronto per entrare a gara in corso.

La probabile formazione della Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Gatti, Bremer, De Sciglio; Miretti, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kean.