La Juventus è al lavoro sul mercato anche dopo l'acquisto di Filip Kostic e la cessione di Luca Pellegrini.

Le partenze nelle prossime settimane potrebbero essere quattro, tre centrocampisti e una punta: Arthur Melo, Adrien Rabiot, Niccolò Rovella e Moise Kean. Il comportamento della punta non è piaciuto alla società bianconera e neanche ad Allegri, dopo che il giocatore si è presentato in ritardo per l'amichevole contro l'Atletico Madrid disputatasi domenica 7 agosto alla Continassa. La società bianconera starebbe valutando la cessione in prestito e questo potrebbe significare l'acquisto di due giocatori per il settore avanzato.

In tal caso dovrebbe prima acquistare in anticipo il suo cartellino dall'Everton e successivamente cederlo in prestito.

Uno di questi potrebbe essere Memphis Depay, l'olandese ha un contratto con il Barcellona in scadenza a giugno 2023 e potrebbe anche valutare una rescissione consensuale. Molto dipenderà dal Barcellona e dalla volontà di lasciar partire l'olandese anche se la recente situazione economica della società catalana agevola la partenza del giocatore. Come è noto è a rischio il tesseramento di diversi giocatori per il Barcellona per motivi economici. Se dovesse lasciare la società spagnola la Juventus potrebbe offrire un ingaggio da 5 milioni di euro netti a stagione al giocatore.

La Juventus potrebbe ingaggiare Depay

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe ingaggiare Memphis Depay. L'olandese piace molto alla società bianconera soprattutto se dovesse rescindere il contratto con il Barcellona. In tal caso si parla di una possibile offerta da 5 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2024.

Di certo Depay rappresenterebbe non solo un'alternativa ma anche un supporto a Vlahovic in quanto può giocare punta centrale ma anche a supporto della stessa o eventualmente come trequartista centrale. Proprio nel Lione giocava in questo ruolo, garantendo più di 60 gol alla società francese.

Come dicevamo però se dovesse partire Moise Kean la Juventus potrebbe acquistare due giocatori per il settore avanzato, piace molto anche Alvaro Morata anche se l'Atletico Madrid lo valuta circa 30 milioni di euro.

Per questo la Juventus potrebbe decidere di investire una somma importante su un giocatore più giovane che possa rappresentare il presente e il futuro della società bianconera.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus negli ultimi giorni del calciomercato estivo potrebbe fare un grande acquisto. Piace molto Niccolò Zaniolo della Roma, in scadenza di contratto a giugno 2024. La società bianconera potrebbe offrire circa 38 milioni di euro più bonus per il cartellino del giocatore. Ci sarebbe già un'intesa contrattuale per un ingaggio da circa 4 milioni di euro netti a stagione.