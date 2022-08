La nuova stagione parte fra poco meno di due settimane. Già dal weekend del 13 agosto è prevista la prima giornata di campionato e la Juventus giocherà il 15 agosto contro il Sassuolo. Un match impegnativo per i bianconeri, a cui mancheranno diversi giocatori fra infortuni e squalifiche. Di certo sarà un campionato davvero molto interessante con diverse società che potrebbero battagliare per le prime posizioni. Dal Milan all'Inter, fino ad arrivare alla Juventus e alla Roma, sono tante le società che potrebbero vincere il campionato. A tal riguardo ha parlato l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta.

In una recente intervista ha sottolineato come nello sport è importante osare e sono proprio i leader come lui che hanno il compito di alzare l'asticella degli obiettivi e puntare a vincere. Marotta ha sottolineato come la stagione 2022-2023 sarà anomala, per il fatto che ci sarà un mondiale fra novembre e dicembre che inevitabilmente condizionerà la stagione. Ci saranno quindi due parti distinte della stagione, la prima in cui ci saranno 21 match, 15 di campionato e sei di Champions League, nella seconda che partirà a gennaio ed in cui sono attese gli altri 17 incontri di campionato, oltre a quelli possibili di Champions League e Coppa Italia. Marotta ha poi parlato di lotta per il campionato sottolineando come non ci sia più l'egemonia bianconera.

Il dirigente dell'Inter Marotta ha parlato della lotta per il campionato

"Nello sport bisogna avere il coraggio di osare, è uno dei valori più importanti: sta anche a me come leader tenere alta l'asticella", sono queste le dichiarazioni di Giuseppe Marotta in una recente intervista.

L'amministratore delegato dell'Inter ha aggiunto: "Dobbiamo avere la conquista del ventesimo scudetto come obiettivo", ha detto dirigente della società milanese ha poi sottolineato: "Sarà un campionato avvincente: negli ultimi anni Juventus, Inter e Milan sono tornate a vincere, non c'è più l'egemonia bianconera".

È evidente il riferimento al fatto che i bianconeri da due anni non vincono il campionato, in quanto nella stagione 2020-2021 lo ha vinto l'Inter e nella scorsa il Milan.

Il mercato delle società in lotta per il titolo

A proposito di lotta per il campionato, potrebbero essere quattro le sfidanti. A Inter, Milan e Juventus potrebbe aggiungersi la Roma, che sta facendo un mercato importante.

Per quanto riguarda il Napoli le partenze di Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly potrebbero incidere non solo per motivi tecnici ma anche di leadership.

Da valutare sarà anche la Fiorentina, protagonista di una stagione 2021-2022 importante e che si sta consolidando con un mercato importante. Di certo, come dichiara Marotta, sarà un campionato avvincente con diverse squadra che sono allo stesso livello.