La Juventus è attesa da giorni importanti in cui dovrà preparare l'inizio di campionato contro il Sassuolo. Allegri non potrà contare, per il match del 15 agosto, sugli infortunati McKennie e Pogba e sugli squalificati Kean e Rabiot, oltre al fatto che De Sciglio potrebbe recuperare solo per la panchina. C'è molto lavoro da fare per la società bianconera, come sottolineato anche dal tecnico Allegri nel post match di Juventus A - Juventus under 23 disputatasi come da tradizione a Villar Perosa. Potrebbero arrivare un difensore centrale, due centrocampisti ed altri due rinforzi per il settore avanzato.

A tal riguardo molto dipenderà anche dalle cessioni, Daniele Rugani, Arthur Melo e Adrien Rabiot sarebbero vicini alla partenza. Questo potrebbe agevolare l'arrivo di Nikola Milenkovic della Fiorentina e Leandro Paredes del Paris Saint Germain. Per quanto riguarda invece il ruolo di mezzala nelle ultime ore si parla molto di Sergej Milinkovic-Savic, secondo le ultime notizie di mercato Lotito sarebbe pronto a lasciarlo partire anche in considerazione del contratto in scadenza a giugno 2024. La Juventus sarebbe pronta a presentare un'offerta da circa 60 milioni di euro per il cartellino del centrocampista della Lazio.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio è in scadenza di contratto e con un'offerta da circa 60 milioni di euro potrebbe trasferirsi nella società bianconera.

Il giocatore potrebbe sottoscrivere un contratto di circa 4 milioni di euro netti a stagione più bonus fino a giugno 2027. L'eventuale arrivo di Milinkovic-Savic sarebbe agevolato anche dall'infortunio subito da Pogba al menisco. Il francese farà una terapia conservativa per 5 settimane e ritornerà disponibile a settembre. Sarà però gestito anche perché la Juventus dovrà disputare 21 match, 15 di campionato e 6 di Champions League.

Per questo l'arrivo di Milinkovic-Savic sarebbe importante anche in previsione del recupero di Pogba, con i due che andrebbero a formare insieme a Locatelli un centrocampo di qualità.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare due giocatori per il settore avanzato. Il primo nome è quello di Filip Kostic, in scadenza di contratto con l'Eintracht Francoforte a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro. Come vice Vlahovic invece il preferito sarebbe Alvaro Morata. Lo spagnolo potrebbe arrivare in prestito dall'Atletico Madrid con diritto di riscatto per circa 20 milioni di euro.