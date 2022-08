La Juventus nelle ultime stagioni è sempre stata attenta al mercato dei giovani. Il lancio dell'under 23 è servito proprio per valorizzare ulteriormente il settore giovanile bianconero, con giocatori come Fabio Miretti e Niccolò Fagioli che attualmente sono parte integrante della prima squadra. Un lavoro importante della società bianconera che proseguirà anche in questa stagione, considerando che la Juventus ha già acquistato il giovane Kenan Yildiz. Il classe 2005 è attualmente nella Primavera della Juventus ma non è da scartare la possibilità che venga promosso nell'under 23.

Insieme al giocatore di origine turche nella seconda squadra bianconera potrebbe esserci un altro acquisto di questo Calciomercato estivo.

La Juventus starebbe lavorando all'arrivo del giovane centrocampista del Genoa Michele Besaggio. Il ventenne potrebbe essere un rinforzo molto importante per la squadra di Brambilla, la società ligure potrebbe accettare la cessione in prestito con diritto di riscatto del cartellino con la speranza che il giovane faccia una grande stagione e possa essere ceduto ad una somma importante. Non è la prima volta che la Juventus pesca nel Genoa, basti ricordare gli acquisti di Niccolò Rovella (attualmente nella rosa bianconera) e di Andrea Cambiaso, ceduto in prestito al Bologna per la stagione 2022-2023.

Il giocatore Besaggio potrebbe trasferirsi alla Juventus in prestito con diritto di riscatto

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe chiedere in prestito con diritto di riscatto Michele Besaggio. Il trequartista arriverebbe dal Genoa e andrebbe a rinforzare l'under 23, che dopo l'ottima scorsa stagione in Serie C cercherà di confermarsi magari ottenendo la promozione nel campionato di Serie B.

Nella stagione 2021-2022 è arrivata alle semifinali dei playoff, sconfitta dal Padova che in finale ha perso contro il Palermo. La Juventus under 23 da questa stagione sarà allenata da Massimo Brambilla, che dopo gli ottimi risultati con il settore giovanile dell'Atalanta è pronto a dare un contributo importante anche nella Juventus under 23 in un campionato impegnativo come la Serie C.

I giovani della Juventus

La Juventus come dicevamo ha valorizzato diversi giovani nelle ultime stagioni. Nelle amichevoli estive negli Stati Uniti ad esempio hanno dimostrato qualità importanti anche Mattia Compagnon e Marco Da Graca, riferimento della Juventus under 23 anche nella scorsa stagione. Grazie ai loro gol la Juventus ha vinto il match contro il Chivas per 2 a 0. Rimanendo in prima squadra si attende il definitivo salto di qualità di Fabio Miretti, che Allegri avrebbe deciso di confermare per la stagione 2022-2023 dopo l'ottimo finale della scorsa in cui ha giocato da titolare diversi match di campionato.