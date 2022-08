La Juventus è attesa da giorni impegnativi per quanto riguarda il Calciomercato estivo. C'è molto lavoro da fare per la società bianconera, con diversi giocatori che potrebbero rinforzare la rosa bianconera in diversi ruoli. Potrebbe arrivare un vice Vlahovic ma anche un altro rinforzo per il settore avanzato, oltre ad un centrocampista. Nelle ultime ore si parla molto del possibile arrivo di Leandro Paredes, in prestito con riscatto a circa 20 milioni di euro. Per quanto riguarda il settore avanzato nelle ultime ore la Juventus starebbe lavorando soprattutto all'acquisto di Arkadius Milik.

Il giocatore dell'Olympique Marsiglia in 36 match disputati nella scorsa stagione ha segnato 20 gol. Si valuta un prestito a circa 2 milioni di euro con diritto di riscatto a 8 milioni di euro. Milik guadagna circa 3,5 milioni di euro a stagione, molto meno di quanto avrebbe chiesto Memphis Depay, che deve rescindere il contratto con il Barcellona prima di trasferirsi a parametro zero in un'altra società. Si valutano però altri nomi per il settore avanzato, le ultime notizie di mercato confermano come la Juventus stia valutando l'acquisto di Marko Arnautovic, giocatore che piace molto a Massimiliano Allegri perché può giocare punta di fascia ed eventualmente come alternativa a Vlahovic. La società bianconera potrebbe definire uno scambio di mercato con il Bologna offrendo Daniele Rugani alla società emiliana.

Possibile scambio di mercato fra Rugani e Arnautovic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire il cartellini di Daniele Rugani per l'acquisto di Marko Arnautovic. Uno scambio di mercato che sarebbe ideale per la società bianconera perché rinforzerebbe in maniera ideale il settore avanzato. L'austriaco la scorsa stagione ha dimostrato di saper segnare, oltre al fatto che migliora il gioco del Bologna essendo molto bravo a gestire anche il pallone.

In un eventuale scambio di mercato la Juventus andrebbe anche ad alleggerirsi dell'ingaggio di Daniele Rugani, che guadagna circa 3 milioni di euro a stagione. In tal caso però con la partenza del toscano dovrebbe arrivare un altro centrale per rinforzare il settore.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per definire il rinforzo a centrocampo, come già anticipato ad inizio articolo.

La società bianconera è pronta a regalare il giocatore bravo nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso lei punte. Il preferito rimane Leandro Paredes del Paris Saint Germain, valutato circa 20 milioni di euro. Il suo arrivo potrebbe essere agevolato da alcune cessioni, si parla delle possibili partenze di Arthur Melo e Rabiot, quest'ultimo a titolo definitivo considerando che è in scadenza di contratto a giugno.