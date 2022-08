Continua la telenovela Cristiano Ronaldo. Dopo la mancata qualificazione in Champions League e un inizio in salita in campionato, il fuoriclasse portoghese vorrebbe lasciare il Manchester United e, tra le possibili destinazioni, ci sarebbe anche il Napoli.

Napoli, intreccio Cristiano Ronaldo-Osimhen

Stando alle ultime notizie di Calciomercato, il procuratore del portoghese Jorge Mendes vorrebbe intavolare una trattativa con la società di Aurelio De Laurentiis, inserendo nell'operazione il cartellino di Victor Osimhen che sarebbe l'obiettivo numero uno per lo United.

I Red Devils potrebbero mettere sul piatto una cifra attorno ai 100 milioni di euro più il cartellino di CR7 per convincere la società partenopea a cedere il bomber nigeriano.

L'operazione sembrerebbe complicata soprattutto a casa dell'enorme ingaggio che Cristiano Ronaldo percepisce allo United. Il club inglese dovrebbe pagare una parte importante almeno il 75% dell'ingaggio per permettere l'arrivo del portoghese all'ombra del Vesuvio. Inoltre, c'è da prendere in considerazione anche la volontà di Osimhen che, come ribadito dal proprio entourage, vuole giocare la Champions con il Napoli per avere una vetrina europea ancora più importante.

Nelle prossime ore si capirà il futuro di Cristiano Ronaldo, con De Laurentiis che potrebbe decidere di regalare l'ultimo colpo di teatro alla piazza partenopea.

Napoli, continua il pressing su Navas

In attesa di capire la vicenda Ronaldo, il Napoli continua a lavorare sul fronte portiere per regalare un estremo difensore di esperienza e personalità a Luciano Spalletti in vista della prossima Champions che si aprirà con la partita casalinga contro il Liverpool.

Il nome più caldo resta quello di Keylor Navas che vorrebbe lasciare il Paris Saint Germain per giocare con maggiore continuità ed arrivare al Mondiale in condizioni importanti.

Lo snodo della trattativa è rappresentato dal possibile addio di Fabian Ruiz che sarebbe l'obiettivo numero uno per rinforzare la mediana del Psg. Il club azzurro chiede almeno 25 milioni di euro ma in caso di cifra inferiore, il club parigino potrebbe decidere di concedere il prestito di Navas.

Sullo sfondo resta anche Kepa del Chelsea che, come il collega del PSG, ha tutte le intenzioni di cercare una nuova squadra e giocare con continuità.

La trattativa con i Blues sembrerebbe più complicata rispetta a quella per Navas. In caso di nuovo portiere, resta da definire il futuro di Alex Meret che potrebbe decidere di non rinnovare con il club azzurro e lasciare Napoli al termine della stagione. Sul giovane portiere italiano ci sarebbe l'interesse del Torino di Ivan Juric.