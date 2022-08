Blindare i pezzi pregiati dell'organico a disposizione di Simone Inzaghi. È questo l'obiettivo dell'Inter che sta lavorando sul fronte mercato per mantenere tutti i top player e rendere la rosa maggiormente competitiva.

Inter, interesse del Siviglia per De Vrij

Oltre Skriniar e Dumfries che restano nel mirino rispettivamente di Paris Saint Germain e Chelsea, anche Stefan De Vrij è uno dei pezzi pregiati della rosa nerazzurra. Nonostante una stagione con alti e bassi, il centrale olandese è molto apprezzato da diversi club europei che vorrebbero accaparrarsene le prestazioni.

Tra questi ci sarebbe il Siviglia di Lopetegui che dopo aver perso due pilastri come Diego Carlos e Koundè, potrebbe virare sul difensore nerazzurro per rafforzare la retroguardia.

Il club spagnolo potrebbe puntare sul contratto in scadenza nel 2023 da parte dell'ex Lazio e con un'offerta attorno ai 15-20 milioni di euro potrebbe far vacillare l'Inter. Molto dipenderà dalle altre uscite e soprattutto dalla volontà del calciatore che fino a questo momento non ha ancora rinnovato con la società nerazzurra.

In caso di cessione di De Vrij, l'Inter potrebbe ritornare alla carica per Nikola Milenkovic che resta l'obiettivo numero uno per puntellare il pacchetto di centrali a disposizione di Inzaghi.

La Fiorentina potrebbe decidere di cedere il suo totem difensivo ma solo di fronte ad un'offerta attorno ai 20 milioni di euro. Sullo sfondo resta anche il profilo low-cost che porta a Francesco Acerbi pronto a lasciare a Lazio. Con un'offerta attorno ai 5 milioni di euro, l'affare potrebbe chiudersi.

Inter, idea Firmino per l'attacco

L'Inter valuta gli acquisti di questo ma anche del prossimo Calciomercato, con il direttore sportivo Giuseppe Marotta che sta valutando i possibili calciatori che potrebbero svincolarsi al termine della prossima stagione.

Tra questi, ci potrebbe essere Roberto Firmino che non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il Liverpool che scade nel 2023.

Con l'arrivo di Darwin Nunez, il centravanti brasiliano vorrebbe giocare di più e già in questa sessione di mercato potrebbe partire. Le richieste economiche bloccherebbero una sua eventuale cessione, con i Reds che chiedono una cifra vicina ai 22-25 milioni di euro per lasciarlo partire.

L'Inter vorrebbe quindi acquistarlo a zero con Firmino che diventerebbe l'erede di Dzeko che nella prossima stagione potrebbe lasciare Milano. I nerazzurri devono però guardarsi dall'interesse di altri club europei e soprattutto con la Juventus in pole che vorrebbe accaparrarsi le prestazioni del bomber verdeoro per puntellare il reparto offensivo a disposizione di Massimiliano Allegri.