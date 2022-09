La Juventus sta vivendo un inizio di stagione difficile sul piano dei risultati. Nonostante tutto, la Juventus pare aver blindato - almeno a parole - il tecnico toscano e continua a programmare il futuro alla ricerca di giocatori in grado di alzare il tasso tecnico della rosa. Dall'Inghilterra rimbalza la notizia di un probabile interesse bianconero per David De Gea portiere dello United, mentre per l'attacco, i nomi che la Juve starebbe valutando sono: Antonie Griezmann, Marco Asensio e Christian Pulisic.

La Juve potrebbe valutare De Gea a parametro zero

Secondo alcuni media inglesi sembra che lo United non voglia rinnovare il contratto al portiere spagnolo per due motivi: l'età anagrafica e l'alto ingaggio percepito da De Gea.

Inoltre la squadra di Manchester avrebbe già individuato in Jordan Pickford, estremo difensore dell'Everton, il suo sostituto.

Il possibile interesse della Juve [VIDEO] per De Gea nascerebbe dalla volontà di Wojciech Szczęsny di tornare in Inghilterra. Il portiere polacco si è legato ai bianconeri fino al giugno 2024, ma avrebbe espresso più volte il desiderio di tornare a giocare in Premier League, prima di chiudere la sua carriera.

De Gea potrebbe sbarcare a Torino a fine stagione, alla scadenza naturale del suo contratto. Un ostacolo però potrebbe essere il compenso. De Gea percepisce 15 milioni di euro a stagione. Troppi per la Juve. Una cifra che andrebbe rivista al ribasso per rendere l’affare fattibile.

Asensio potrebbe essere il colpo in attacco

Sembrava tramontata l'ipotesi di vedere il giocatore del Real Madrid vestire la maglia bianconera. Invece, secondo quanto riportato da alcuni media, negli ultimi giorni sembra nuovamente scaldarsi la pista che potrebbe portare Asensio alla Continassa.

Le possibilità che il giocatore rinnovi con i blancos paiono minime.

La situazione del giocatore viene monitorata da diversi club, tra i quali la Juve. Asensio potrebbe essere la soluzione ideale per l'attacco bianconero. Oltre a essere una valida spalla per Vlahovic, lo spagnolo si adatterebbe a giocare da esterno, in un ipotetico tridente offensivo.

Juve, idee Griezmann e Pulisic

Un altro dei giocatori che starebbe seguendo la Juve è Griezmann.

Il francese va in scadenza di contratto nel giugno 2023, ma anche nell'ipotesi di ingaggiarlo a parametro 0, a frenare un'eventuale trattativa potrebbe essere lo stipendio del giocatore. I 20 milioni di euro che attualmente percepisce sono fuori dalla portata della casse bianconere.

Più abbordabile potrebbe essere l'affare per attaccante del Chelsea. Pulisic non trova spazio tra le file dei Blues e pare voglia cambiare aria. Il suo ingaggio è di 9 milioni di euro l'anno, mentre il contratto scade a giugno 2024. La Juve potrebbe restare alla finestra e attende un eventuale rifiuto di rinnovo del contratto da parte dl giocatore prima di intavolare un eventuale trattativa.