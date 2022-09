Uno dei trasferimenti più importanti di questa estate è stato rappresentato sicuramente dal ritorno all'Inter di Romelu Lukaku. Un qualcosa che sembrava quasi inaspettato fino a qualche mese fa ma che è stato possibile anche grazie alla ferma volontà del centravanti belga, che ha fatto pressione sul Chelsea per favorire la cessione ai nerazzurri. Una trattativa andata in porto sulla base di un prestito secco pagato 7 milioni di euro, ma la permanenza all'ombra del Duomo potrebbe essere molto più lunga rispetto alla scadenza attualmente prevista per giugno 2023.

La Juventus lavorerà nelle prossime sessioni di Calciomercato alla ricerca di un esterno sinistro, visto che proprio in quel ruolo la squadra di Massimiliano Allegri ha denotato grandi carenze. Andrà via con ogni probabilità Alex Sandro, in scadenza di contratto, e il nome finito nel mirino dei bianconeri sarebbe quello di Nicola Zalewski.

Lukaku e la permanenza all'Inter

Il futuro di Romelu Lukaku potrebbe essere ancora all'Inter. Il centravanti belga non è ancora riuscito a dare il proprio apporto nella sua nuova avventura in nerazzurro, con una sola rete realizzata al Lecce in campionato per poi fermarsi per un problema muscolare, con il rientro previsto proprio dopo la sosta contro la Roma, nel match in programma sabato 1 ottobre alle ore 18.

Il belga ha fatto di tutto per tornare e proprio questa sua ferma volontà ha portato il Chelsea a cederlo in prestito secco da 7 milioni di euro, nonostante un anno fa avesse investito 115 milioni di euro per il suo acquisto. Nonostante l'addio di Tuchel, le intenzioni di Big Rom non sembrano essere cambiate e, anzi, sembra quasi certa la permanenza a Milano anche nella prossima stagione.

Visti gli ottimi rapporti tra i Blues e l'entourage di Lukaku, potrebbe essere facilitato l'accordo con il club meneghino.

Sarebbe possibile il rinnovo del prestito per un'altra stagione per 7 milioni di euro, dopodiché potrebbe essere anche fissata la cifra del riscatto sui 40 milioni di euro.

Juventus su Zalewski

La Juventus è alla ricerca di rinforzi sulla fascia sinistra visto che in quel ruolo ha denotato diverse difficoltà.

Il rendimento di Alex Sandro continua ad essere molto altalenante e, inoltre, il brasiliano è in scadenza di contratto. Per questo motivo la società bianconera avrebbe messo gli occhi su Nicola Zalewski, giovane talento esploso la scorsa annata con la maglia della Roma.

Classe 2002, il giocatore ormai è convocato in pianta stabile anche dalla Nazionale polacca. I giallorossi non lo lasceranno partire tanto facilmente e per il suo cartellino chiedono almeno 15 milioni di euro. Non è da escludere, però, uno scambio con uno tra Weston McKennie e Luca Pellegrini, attualmente in prestito all'Eintracht Francoforte.