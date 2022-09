Fabio Miretti sta conquistando la Juventus. Il talentuoso centrocampista si sta ritagliando uno spazio importante sotto la gestione di Massimiliano Allegri e grazie alle ottime prestazioni con la maglia della Vecchia Signora sarebbe finito nel mirino di alcuni top club europei.

Arsenal, possibile interesse per Miretti

Stando alle ultime notizie di Calciomercato, il classe 2003 sarebbe finito nel mirino dell'Arsenal che, come è risaputo, è sempre attenta nei confronti dei giovani più interessanti del panorama calcistico internazionale. I Gunners, che vorrebbero acquistare un centrocampista giovane ma di qualità da affiancare al totem Xhaka, sarebbero pronti ad un'offerta importante nella prossima sessione estiva di mercato che raggiungerebbe quota 30-35 milioni di euro.

La Vecchia Signora non ha alcuna intenzione di cedere il suo giovane centrocampista che rappresenta il presente ma soprattutto il futuro della mediana bianconera.

Oltre Miretti, il club inglese starebbe puntando altri giocatori presenti nell'organico juventino. Il primo sarebbe Manuel Locatelli, molto apprezzato dalla dirigenza dei Gunners. L'Arsenal sarebbe disposta a mettere sul piatto una cifra complessiva da circa 40 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni del centrocampista ex Sassuolo e Milan che già in passato era stato accostato alla Premier League.

Non è finita qui perchè i Gunners starebbero monitorando anche la situazione di Dusan Vlahovic e sarebbero pronti a mettere sul piatto 70 milioni di euro per convincere la Juventus a cedere il suo gioiello Sull'attaccante serbo ci sarebbe anche il Tottenham dell'ex Antonio Conte in caso di possibile cessione a fine stagione di Harry Kane.

Juve-Kante, il retroscena estivo: rifiutato lo scambio con De Ligt

Una delle cessioni più importanti in casa Juventus è stata quella di Mathjjs De Ligt che si è accasato al Bayern Monaco. Prima del passaggio alla corte di Nagelsmann, il centrale olandese era stato corteggiato anche da alcuni top club inglesi.

In particolare, il Chelsea aveva mostrato un interesse importante prima di virare su Kalidou Koulibaly.

Stando alle ultime notizie di mercato, i Blues avrebbero proposto uno scambio inserendo il cartellino di Ngolò Kantè come parziale contropartita. La Vecchia Signora avrebbe rifiutato l'offerta ed era disposta a cedere De Ligt solo di fronte ad un'offerta monstre in cash, come poi fatto col Bayern.

Nonostante il rifiuto estivo, i bianconeri continuano a seguire la situazione di Kantè, con il centrocampista francese che potrebbe liberarsi a parametro zero dal Chelsea in estate visto il contratto in scadenza.