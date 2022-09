Sabato 3 settembre alle ore 18 presso lo stadio San Siro di Milan va in scena il derby tra Milan e Inter. L'arbitro dell'incontro sarà il signor Chiffi di Padova. I padroni di casa arrivano con 8 punti guadagnati in 4 giornate frutto di 2 vittorie e altrettanti pareggi. Gli ospiti con tre vittorie e una sconfitta arrivano con un punto in più dei cugini. Derby che significa la supremazia cittadina, ma arrivando così presto è anche utile per capire lo stato di forma di entrambe le squadre in vista Champions League. I rossoneri nel turno infrasettimanale hanno pareggiato nella trasferta di Reggio Emilia, Sassuolo contro Milan s'è conclusa 0-0 ed ha segnato un passo indietro nel gioco e nella condizione degli uomini di Pioli.

L'Inter invece ha vinto contro la Cremonese per 3-1. Pioli ritrova Rebic e Origi assenti nella scorsa trasferta, ma si affida ancora a Giroud come terminale offensivo. Il francese è stato l'uomo derby nella scorsa stagione dove l'Inter in vantaggio con Perisic s'è vista rimontare e sorpassare da una doppietta firmata Giroud. Titolarissimi per Pioli con la solita difesa, Bennacer e Tonali a centrocampo, De Ketelaere guida la trequarti affiancato da Leao e uno tra Messias o Saelemaekers, con il brasiliano favorito. Primo derby da titolare per il belga De Ketaleare che ha già esordito dal primo minuto nella vittoria casalinga del Milan contro il Bologna.

Pride and passion blend together, our faith will never fade 🔥 #ACMilanIsForever ❤️🖤 #SempreMilan pic.twitter.com/izyMT1t9t7 — AC Milan (@acmilan) September 2, 2022

Nell'Inter l'allenatore Simone Inzaghi dovrà ancora fare a meno dell'attaccante Romelu Lukaku che verrà sostituito da Edin Dzeko.

Formazione tipo anche per l'Inter con Bastoni recuperato che dovrebbe partire nel terzetto difensivo, Darmian preferito sia a Dimarco che a Gosens a sinistra. Dumfries sulla corsia destra. Centrocampo orchestrato da Brozovic a cui fianchi agiranno Calhanoglu e Barella. Giocando in 'casa' rossonera, c'è da aspettarsi una grossa contestazione per il turco, viste le parole poco carine dell'ex giocatore rossonero nei confronti di Ibrahimovic e nei confronti della sua ex società.

Mkhitaryan finalmente recuperato e Correa scalpitano dalla panchina.

Milan-Inter: le quote e il pronostico

Come tutti i derby, si tratta di un risultato da tripla che vede un minimo di preferenza per il Milan a 2,70 mentre l'Inter a ruota a 2,85.

Il pareggio viene pagato 3,1. Interessante la quota gol a 1,60. L'over 2,5 viene pagato 1,85 mentre l'over 3,5 viene pagato 3. Il risultato esatto con la più alta probabilità di riuscita è l'1-1 pagato 5,75 seguito dall'1-0 che viene pagato 10. Un rigore sbagliato da Calhanoglu viene pagato 15 così come per gli altri papabili rigoristi. Il primo gol dell'incontro qualora venisse segnato da Olivier Girodu viene pagato 6,50. Da Lautaro Martinez invece 7,50 così come Edin Dzeko e Rafael Leao. La visione del VAR da parte di Chiffi è quotata 3.