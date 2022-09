La Juventus è al lavoro in questi giorni per cercare di sistemare alcuni dei problemi che la stanno riguardando in questo inizio stagione. Fra questi la condizione fisica ma anche una preparazione di gioco discutibile. Per alcuni addetti ai lavori manca un'idea di gioco alla squadra bianconera, in questo Allegri dovrà cercare di rimediare. Per quanto riguarda la condizione fisica la società bianconera ha deciso di dare maggior potere per supervisionare le prestazioni dei giocatori a Giovanni Andreini, ex collaboratore di Roberto Donadoni. Intanto però la fiducia ad Allegri sembra momentanea, arrivano conferme di una sua possibile sostituzione se non in questa stagione, dal 2023.

Fra i nomi avvicinati spiccano sicuramente quelli di Antonio Conte, in scadenza di contratto con il Tottenham a giugno 2023, ma anche Zinedine Zidane. L'ex Real Madrid è da tempo senza panchina e sarebbe pronto a rilanciarsi in una grande panchina. Attualmente però arrivano conferme sul fatto che Zidane possa sostituire Deschamps sulla panchina della nazionale francese. Molto dipenderà dal mondiale e dai risultati che raggiungerà la rappresentativa allenata da Deschamps. Se dovesse essere confermato Zidane potrebbe diventare una possibilità concreta per la Juventus. Se invece le notizie di mercato fossero confermate, potrebbe essere proprio Deschamps a diventare il nuovo tecnico della società bianconera.

Zidane o Deschamps per il dopo Allegri

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe decidere di cambiare Allegri, se non nella stagione attuale, dal 2023. Fra i nomi che più piacciono alla società bianconera ci sono Antonio Conte, ma anche Zinedine Zidane. Il francese potrebbe arrivare qualora non dovesse diventare commissario tecnico della nazionale francese.

Se invece le indiscrezioni di mercato dovessero concretizzarsi potrebbe essere Deschamps il dopo Allegri. Il francese fra l'altro oltre ad essere stato giocatore della Juve ha guidato la squadra bianconera nella stagione 2006-2007 in Serie B. Solo una stagione in bianconero, ma i tifosi lo ricordano con piacere per aver contribuito alla promozione della Juventus dalla Serie B alla Serie A.

Da valutare eventualmente anche una scelta diversa rispetto ai nomi prima menzionati. Piacciono anche Tuchel e Klopp, quest'ultimo in scadenza di contratto con il Liverpool nel 2023.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus lavora non solo per la stagione 2023-2024, ma anche per l'immediato considerando che ci sarebbe da rinforzare una rosa soprattutto nel reparto difensivo. A tal riguardo a gennaio potrebbero arrivare un difensore centrale ed un terzino. Piacciono Igor della Fiorentina e Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte, come terzino Alejandro Grimaldo e Rami Bensebaini. Tutti giocatori che se non dovessero arrivare a gennaio a prezzo vantaggioso potrebbe trasferirsi a Torino a luglio a parametro zero essendo a scadenza di contratto con le società.