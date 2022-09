Nonostante il Calciomercato si sia concluso da poco più di due settimane, continuano i rumors e le indiscrezioni. Secondo quanto trapela dall'Inghilterra, Arthur Melo non starebbe convincendo pienamente Jurgen Klopp al Liverpool, qualora i "Reds" decidessero di rimandarlo alla Juventus già a gennaio, allora il Valencia potrebbe tornare sulle tracce del regista.

L'Inter intanto pensa al futuro: Skriniar non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza a giugno e non è da escludersi un addio a parametro zero, intanto la società interista sarebbe al lavoro per provare a trattenere per un altro anno Lukaku.

Juventus, se il Liverpool dovesse rimandare Arthur Melo a Torino già da gennaio, ci sarebbe il Valencia interessato

Arthur Melo è stato uno dei calciatori di cui si è maggiormente parlato nella scorsa sessione di calciomercato estiva. La Juventus, ha infatti cercato di venderlo per alleggerire il proprio monte ingaggi da uno stipendio da oltre 6 milioni di euro percepiti dal brasiliano e proprio sul fotofinish, la compagine bianconera è riuscita a cederlo in prestito secco annuale al Liverpool di Jugen Klopp. Le ultime indiscrezioni dall'Inghilterra però, vorrebbero i "Reds" pronti a rimandare il giocatore sudamericano alla Continassa già da gennaio.

Questa eventualità potrebbe far tornare in ballo il Valencia.

La formazione spagnola guidata da Gennaro Gattuso, si era interessata fortemente ad Arthur per stessa ammissione del tecnico italiano, ma l'alto ingaggio del calciatore, aveva impedito un suo trasferimento in terra iberica. Tuttavia, qualora il Liverpool decidesse davvero di rinunciare alle prestazioni del classe '96 già dal prossimo inverno, allora il Valencia potrebbe ingaggiarlo in prestito fino al termine della stagione.

Calciomercato Inter, PSG e Atletico Madrid penserebbero a Skriniar per la sessione estiva del 2023

Milan Skriniar è stato l'oggetto del desiderio del PSG fino all'ultima giornata di calciomercato. La trattativa fra le due società si sarebbe accesa e poi spenta più volte, per poi tramontare dopo le elevate richieste economiche dell'Inter e ritenute eccessive da parte dei francesi, tuttavia le cose potrebbero tramutarsi nel giro dei prossimi mesi.

Il difensore slovacco infatti, andrà in scadenza con la compagine nerazzurra nel 2023 e - qualora non trovasse un accordo per prolungare il contratto - si liberebbe a parametro zero a luglio. Questo cambierebbe le carte in tavola non solo per il PSG, ma anche per ulteriori pretendenti, come ad esempio l'Atletico Madrid, che potrebbe essere "ingolosito" dalla possibilità di prendere Skriniar a parametro zero.

Inter e Chelsea starebbero discutendo sulla permanenza di Lukaku fino al 2024

Intanto Romelu Lukaku, attualmente fuori per un infortunio, avrebbe il desiderio di continuare la propria avventura a Milano anche al termine dell'attuale stagione e Marotta vorrebbe assecondare questa sua volontà.

L'ad dei nerazzurri avrebbe iniziato a trattare con il Chelsea per prolungare il prestito dell'attaccante per un altro anno, fino al 2024. Secondo quanto trapela, i dialoghi tra le società seguirebbero positivamente.