Il Milan si prepara a tornare in Champions League. Martedì 6 settembre, alle ore 21, la squadra rossonera farà il suo esordio in Europa nella stagione 2022/2023 contro il Salisburgo.

Sembra ci siano pochi dubbi di formazione per il mister Stefano Pioli, il quale sarebbe orientato a confermare in gran parte l'undici che ha battuto l'Inter nel derby.

Gli unici due dubbi riguarderebbero la trequarti dove ci sarebbe il ballottaggio tra Brahim Diaz e De Ketelaere, e poi quello tra Saelemaekers e Junior Messias.

Ancora 4-2-3-1 contro il Salisburgo

Pioli punterà sull'ormai collaudato 4-2-3-1 per affrontare il Salisburgo in Champions League.

L'allenatore si avvia a confermare portiere e linea difensiva che sono scesi in campo sabato 3 settembre contro l'Inter. In porta, dopo l'ottima prestazione nel derby, verrà riproposto Mike Maignan. La retroguardia sarà a quattro, con Calabria e Theo Hernandez sulle fasce e Tomori e Kalulu al centro.

In mezzo al campo dovrebbero essere garantite due maglie da titolare a Tonali e Bennacer. Giroud dovrebbe guidare l'attacco rossonero, supportato dall'imprescindibile Leao. Per quanto riguarda gli altri due posti, invece, ci sarebbe un doppio ballottaggio. Pioli potrebbe confermare i due uomini schierati contro l'Inter, ossia De Ketelaere e Messias. In alternativa, potrebbe puntare su Brahim Diaz e Saelemaekers.

Il tecnico scioglierà le sue riserve durante la rifinitura del 6 settembre quando il Milan arriverà in Austria per sfidare il Salisburgo.

La probabile formazione del Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Leao, De Ketelaere, Messias; Giroud.

Settembre impegnativo per il Milan

Il derby di sabato 3 ha dato il via ad un settembre intenso per il Milan, atteso da due partite di Champions, intervallate dalla trasferta di Genova per affrontare la Sampdoria e dalla sfida al vertice della Serie A con il Napoli.

Dopo il big-match con i partenopei, alcuni giocatori avranno modo di rifiatare, mentre altri saranno impegnati con le rispettive nazionali in preparazione ai mondiali in Qatar.

Dopo il match d'esordio in Champions League col Salisburgo, gli uomini di Pioli il 14 settembre ospiteranno a San Siro la Dinamo Zagabria per il secondo impegno europeo.

In merito al campionato, sulla carta sembra abbordabile la gara con la Sampdoria, poiché i blucerchiati finora hanno realizzato solo 2 gol in 5 giornate e sono nei bassifondi della classifica con 2 punti. Diverso, invece, l'incontro con il Napoli, che si preannuncia come una partita tra due formazioni che quest'anno sembrano destinate a contendersi lo scudetto.