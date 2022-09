L'Inter sta cominciando a pianificare le prossima sessioni di Calciomercato per cercare di rinforzare al meglio la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Uno dei reparti che ha mostrato qualche carenza, almeno in questa prima parte della stagione, è stato sicuramente quello sulla fascia sinistra visto che Matteo Darmian è adattato mentre Robin Gosens non è ancora riuscito a mostrare a pieno il proprio potenziale. Alla luce di ciò, Ausilio e Marotta si starebbero guardando intorno in cerca di alternative e avrebbero messo gli occhi sul laterale spagnolo attualmente in forza al Benfica, Grimaldo.

Anche il Milan starebbe lavorando per le prossime sessioni di calciomercato. Il grande sogno di Paolo Maldini risponde al nome di Sergej Milinkovic-Savic, che da tempo starebbe pensando a come portare all'ombra del Duomo. Operazione tutt'altro che semplice, ma che potrebbe decollare qualora il centrocampista serbo non dovesse rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2024 con la Lazio.

Inter su Grimaldo

L'Inter è alla ricerca di un esterno sulla fascia sinistra visto che il rendimento di Robin Gosens è stato, almeno fino ad ora, al di sotto delle aspettative. Il tedesco avrebbe dovuto non far rimpiangere Ivan Perisic e, invece, Simone Inzaghi lo ha relegato spesso in panchina preferendogli in maniera alternata Federico Dimarco e Matteo Darmian.

La società nerazzurra alla luce di ciò si sta guardando intorno e il nome finito nel mirino sarebbe quello di Alejandro Grimaldo. Classe 1995, l'esterno spagnolo si adatterebbe alla perfezione nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi, visto che al Benfica gioca come esterno con il compito di svolgere le due fasi nel 3-4-3.

L'amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta, ha fiutato l'affare e avrebbe avviato i contatti con il suo entourage. Il giocatore, infatti, è in scadenza di contratto a giugno e, dunque, rappresenterebbe un grande colpo a parametro zero, magari cercando poi di piazzare proprio Robin Gosens, che piaceva al Bayer Leverkusen già questa estate.

Milan su Milinkovic-Savic

Il grande sogno del Milan sul mercato sarebbe Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e senza rinnovo la Lazio sarà costretta a cederlo. Maldini starebbe lavorando per capire se ci sono i margini per portarlo a Milano e vorrebbe piazzare qualche cessione per racimolare il tesoretto. Non è escluso, però, che possano essere inserite delle contropartite tecniche per abbassare l'esborso economico. Ai biancocelesti, infatti, potrebbero essere proposti i cartellini di Tommaso Pobega, Rade Krunic e Yacine Adli oltre ad un conguaglio economico sui 20 milioni di euro. Occorre capire se Claudio Lotito la riterrà una proposta congrua o se vorrà solo cash qualora non riuscisse a convincere il giocatore a rinnovare il contratto.