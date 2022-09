La Juventus starebbe valutando se riportare a casa nel 2023 Antonio Conte. Il tecnico pugliese, qualora dovesse rientrare alla Continassa, potrebbe poi chiedere come primo rinforzo Dejan Kulusevski, calciatore che ha già vestito la casacca bianconera. Inoltre, la Vecchia Signora valuterebbe due centrocampisti che dovrebbero liberarsi a parametro 0 la prossima estate, N’Golo Kanté e Ilkay Gundogan.

Juventus, qualora Conte tornasse in bianconero potrebbe richiedere Dejan Kulusevski

In questi ultimi giorni si sta parlando insistentemente di un possibile esonero di Massimiliano Allegri.

Il tecnico della Juventus, legato alla società bianconera fino al prossimo 2025, per ora non rischierebbe di essere sollevato dall'incarico, ma se le cose continuassero ad andare male in termini di risultati, allora il manager toscano potrebbe davvero salutare la formazione piemontese. Al suo posto, indiscrezioni testimonierebbero di alcuni dirigenti della Vecchia Signora, Nedved su tutti, pronti a riportare a Torino Antonio Conte. L'allenatore pugliese attualmente in forza al Tottenham, non starebbe trovando l'accordo per rinnovare un contratto che scadrà con gli "Spurs" nel 2023 e di conseguenza si potrebbe liberare nel prossimo Luglio come "Free Agent" per un clamoroso ritorno alla Continassa.

Qualora dunque, lo sposalizio tra Conte e la Juventus si dovesse davvero realizzare, il tecnico classe '69 porterebbe con se una lista di calciatori da reclutare e tra questi, ci potrebbe essere Dejan Kulusevski. Il fantasista svedese sta crescendo partita dopo partita al Tottenham proprio sotto l'egida del manager salentino, che lo avrebbe richiesto espressamente a Paratici nell'operazione che portò alle casse bianconere una cifra vicina ai 35 milioni di euro.

Di conseguenza, una volta ritornato ad essere l'allenatore della Juventus, Antonio Conte potrebbe nuovamente nuovamente richiedere l'apporto del classe 2000, che attualmente, verrebbe valutato circa 50 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, si valuterebbero i nomi di Kanté e Gundogan per l'estate del 2023

La Juventus, oltre ad osservare la situazione di Antonio Conte, starebbe anche valutando una serie di calciatori che nella prossima estate, salvo improvvisi cambiamenti, potrebbero liberarsi dai rispettivi club come parametri 0.

In particolare, la compagine bianconera avrebbe messo nel mirino N’Golo Kanté e Ilkay Gundogan. Il primo, attualmente in forza al Chelsea, potrebbe non continuare con i "Blues" a causa di alcuni attriti con la società londinese. Il valore del giocatore, qualora si liberasse come svincolato, attrarrebbe ovviamente diverse squadre a tra queste, risulterebbero esserci già Inter e Milan. Per quello che concerne invece Gundogan, il calciatore tedesco non dovrebbe proseguire la sua avventura con il City di Guardiola, che a sua volta, gradirebbe svecchiare una rosa con calciatori forti ma dalla carta d'identità più rosea.