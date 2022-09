Il PSG starebbe pensando di formulare, per il mercato di gennaio, una nuova proposta all'Inter per Milan Skriniar. Anche il Chelsea potrebbe tornare alla carica nel prossimo inverno per Denzel Dumfries, terzino olandese che la società nerazzurra potrebbe sostituire con Bellerin.

Calciomercato Inter, il PSG potrebbe offrire 30 milioni di euro a gennaio per Skriniar

La presunta trattativa tra il PSG e l'Inter per Milan Skriniar ha caratterizzato la parte conclusiva della scorsa finestra estiva di Calciomercato. Le due società avrebbero dunque negoziato per il difensore slovacco fino all'ultimo giorno disponibile, ma le elevate richieste fatte dalla compagine nerazzurra, circa 60 milioni di euro cash senza contro partite tecniche, sarebbero state ritenute eccessive dalla formazione parigina.

Di conseguenza, il calciatore è rimasto a Milano volenteroso di rinnovare con adeguamento economico un contratto che scadrà nel giugno del 2023. Ma ad ora le cose non procederebbero celermente - anche per il momento di difficoltà della squadra - e, in questo frangente, potrebbe nuovamente inserirsi il PSG. Il club francese, conscio del rischio che correrebbe l'Inter nel proseguire l'annata senza trovare un accordo con Skriniar, starebbe pensando di tornare sul difensore già da gennaio, offrendo alla società nerazzurra un conguaglio economico da 30 milioni di euro. Questa manovra permetterebbe al club transalpino non solo di risparmiare la metà dei soldi richiesti dalla stessa Inter appena un mese fa, ma eviterebbe al PSG di doversi scontrare in estate con il Real Madrid, altra squadra che seguirebbe con particolare attenzione il difensore classe '95.

Inter, anche il Chelsea starebbe per tornare alla carica per Denzel Dumfries

Un altro nome che ha scaldato la scorsa finestra estiva di calciomercato in casa Inter è quello di Denzel Dumfries. Il laterale olandese sarebbe stato richiesto da diverse squadre in Premier League e, secondo quanto riportato dalla stampa italiana, il Chelsea potrebbe presto tornare alla carica per lui.

Stando a quanto appreso, la compagine londinese vorrebbe acquisire già da gennaio il terzino classe '96 per poi lasciarlo all'Inter nei successivi sei mesi. L'offerta economica sarebbe già pronta e consisterebbe in un conguaglio da 50 milioni di euro. Qualora questa evenienza dovesse avvenire, Marotta non vorrebbe farsi trovare impreparato e di conseguenza potrebbe bloccare Hector Bellerin.

Il fluidificante spagnolo, ad ora in forza nel Barcellona, andrà in scadenza di contratto il prossimo 2023 e, qualora non rinnovasse, potrebbe approdare alla Pinetina a parametro 0. Attenzione però alla Juventus, che osserverebbe il classe '95 già da diverso tempo.