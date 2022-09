La Juventus è attesa da un match impegnativo in Champions League. La sconfitta contro il Paris Saint Germain nella prima giornata della massima competizione europea pesa evidentemente sulla classifica, anche perché l'altra rivale per la qualificazione agli ottavi di finale, il Benfica, ha sconfitto 2 a 0 il Maccabi Haifa ed è attualmente prima nel girone insieme ai francesi. Il match dell'Allianz Stadium di Torino sarà molto importante anche se di certo il morale non è dei migliori dopo il pareggio per 2 a 2 in campionato contro la Salernitana.

Una vera e propria beffa se consideriamo che Var e l'arbitro hanno annullato un gol a Milik che dalle immagini risulta regolare e che avrebbe garantito il 3 a 2 per i bianconeri. C'è però da pensare alla Champions League e non mancheranno problemi di formazione a Massimiliano Allegri, che già contro la Salernitana non ha potuto schierare a centrocampo Manuel Locatelli e Adrien Rabiot per problemi muscolari. Di questi l'unico che dovrebbe recuperare è il francese, che si andrebbe ad inserire in un centrocampo a tre formato da Paredes e McKennie. Allegri dovrebbe affidarsi al 4-3-3 soprattutto se dovesse recuperare Di Maria. Per quanto riguarda invece il Benfica, arriva da un momento ideale con la vittoria in Champions League contro il Maccabi Haifa e le sei vittorie consecutive nel campionato portoghese.

Schmidt dovrebbe affidarsi nel settore avanzato a Ramos.

Massimiliano Allegri dovrebbe affidarsi a Vlahovic

La Juventus dovrebbe giocare con il 4-3-3 contro il Benfica. Molto dipenderà da Angel Di Maria e dal suo recupero. L'argentino dovrebbe essere convocato ma è in dubbio il fatto che possa giocare dal primo minuto. Di certo Allegri se avrà la garanzia di un suo recupero lo schiererà nel tridente offensivo.

Dovrebbe rientrare titolare Szczesny, difesa a quattro con Cuadrado terzino destro, Bonucci e Bremer centrali e Danilo terzino sinistro. Centrocampo a tre con McKennie, Paredes e Rabiot, nel settore avanzato potrebbero giocare Di Maria sulla fascia destra, Vlahovic punta e Kostic sulla fascia sinistra.

Roger Schmidt dovrebbe schierare Rafael Silva a supporto di Ramos

Il tecnico del Benfica Schmidt dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1. In porta dovrebbe giocare Vlachodimos, difesa a quattro con Bah sulla fascia destra, centrali Silva e Otamendi, Grimaldo sulla fascia sinistra. A centrocampo Luis e Fernandez, i trequartisti dovrebbero essere Neres, Rafa Silva, João Mário, a supporto della punta Ramos. Come dicevamo il Benfica è reduce da un momento della stagione ideale con sette vittorie in sette partite.

Le probabili formazioni di Juventus e Benfica

Juventus (4-3-3): Szczesny - Cuadrado, Bonucci, Bremer, Danilo - McKennie, Paredes, Rabiot - Di Maria, Vlahovic, Kostic. Allenatore Massimiliano Allegri

Benfica (4-2-3-1): Vlachodimos - Bah, Silva, Otamendi, Grimaldo - Luis, Fernandez - Neres, Rafa Silva, Joao Mario, Ramos. Allenatore Roger Schmidt.