Le prestazioni poco convincenti della Juventus in questo inizio di campionato potrebbero indurre la società bianconera a tornare sul mercato. Nonostante le numerose attenuanti che hanno portato alla sconfitta in Champions League e al pareggio in Serie A contro la Salernitana, il malumore dei tifosi è in costante aumento. Sotto la lente di ingrandimento ci sono due fattori: i pochi palloni giocabili per Dusan VLahovic e il brutto gioco espresso dalla squadra.

Il centrocampo juventino è apparso molto spesso in difficoltà. La Juventus ha ceduto in prestito Arthur Melo e Denis Zakaria durante la sessione di Calciomercato estiva, mentre il solo arrivo di Leandro Paredes e la conferma dei giovani Fabio Miretti e Nicolò Fagioli sembra non bastare.

Per questi motivi la Juventus potrebbe valutare Houssem Aouar già per il mese di gennaio.

Il contratto di Aouar scade a giugno del 2023. Situazione che renderebbe il centrocampista appetibile già dal mese di gennaio, facendo leva sull'eventuale volontà del giocatore nel voler provare una nuova esperienza calcistica.

La Juve potrebbe acquistare Aouar già a gennaio

Il centrocampista aveva impressionato la dirigenza bianconera durante la sfida di Champions League tra i torinesi e il Lione nel 2020. Pare che in passato la Juventus abbia chiesto informazioni sul giocatore, cercando di abbozzare un'eventuale trattativa. Tentativo che sembrerebbe fallito sul nascere dopo le altissime richieste economiche da parte del Lione.

Il contratto che lega Aouar alla compagine transalpina scade nel giugno del 2023. Pare che giocatore e società francese al momento siano lontane dal trovare un accordo, condizione che potrebbe favorire la Juventus nel caso in cui decidesse di portare il centrocampista a Torino.

Nell'eventualità che il Lione si opponga e decida di trattenere Aouar, la Juventus potrebbe tentare il colpo a parametro 0 già dal mese di luglio, assicurando al centrocampista l'eventualità di un ingaggio più alto.

Aouar potrebbe essere il trequartista di Allegri

Le qualità del centrocampista sono indubbie. Il francese può essere utilizzato sia da mezzala che da trequartista e non disdegna le sovrapposizioni quando gioca sugli esterni. Aouar riesce a entrare negli spazi per creare la superiorità numerica in attacco. Alcuni addetti ai lavori accostano il centrocampista francese a Thiago Alcantara per movimenti e caratteristiche di gioco,.

Aouar potrebbe fare da trequartista nella formazione di Massimiliano Allegri, supportando Vlahovic in fase d'attacco. All'occorrenza può giocare anche da esterno nel 4-3-3, sostituendo Angel Di Maria, nel caso in cui l'argentino decida di tornare al Rosario Central.

Il possibile mercato della Juve

In casa bianconera si cerca di capire chi dalla prossima stagione potrebbe lasciare Torino. In scadenza di contratto oltre a Di Maria ci sono Alex Sandro, Cuadrado e Rabiot. Il brasiliano sarebbe quello che avrebbe minor possibilità di rimanere alla Juventus, complici le ultime annate sottotono. Il colombiano è stato accostato più volte all'Inter ma non è scontato che la Juve possa proporgli un ulteriore anno di contratto. Il transalpino è stato molto vicino all'addio nell'ultima sessione di mercato ma come per Cuadrado potrebbe esserci un eventuale rinnovo con la Juventus.