Il giornalista sportivo Paolo Bargiggia ha lanciato una nuova provocazione secondo la quale i dirigenti bianconeri dovrebbero mantenere Allegri fino a fine anno per poi lanciare l'assalto ad Antonio Conte, tecnico che non sta rinnovando il contratto con il Tottenham. Inoltre, Del Piero ha analizzato la sconfitta con il Benfica rimediata dalla Vecchia Signora.

Juventus, Bargiggia lancia la provocazione: Se la Juve non esonera Allegri può prendere Conte l'anno prossimo"

La Juventus, nella serata di ieri, ha perso la seconda partita consecutiva del girone di Champions League con il Benfica, rendendosi davvero complicato il passaggio al successivo turno eliminatorio.

Questo, ha ulteriormente accentuano le critiche già mosse nei confronti di Massimiliano Allegri che, secondo una grossa fetta del popolo bianconero, non riuscirebbe a dare un'impronta di gioco alla compagine piemontese. Di conseguenza, a pagare il prezzo della mancanza di risultati potrebbe essere proprio il tecnico toscano che ,secondo il giornalista sportivo Paolo Bargiggia, avrebbe già un erede designato: Antonio Conte. Stando a quanto scritto sulle pagine del suo portale, il collega ha dunque affermato: "Se la dirigenza della Juventus riesce a resistere alla tentazione di cacciare Allegri tenendolo fino a fine stagione, poi può andare dritta su Conte che non vede l’ora di tornare e per questo non sta rinnovando con gli inglesi".

Un'affermazione, quella di Bargiggia che invece cozzerebbe con le parole di Maurizio Arrivabene, amministratore delegato della Juventus, che incalzato da un tifoso bianconero sulla possibilità di mandare via Allegri, ha risposto: "Lo paghi tu quell'altro che viene". Una frase concisa tesa a non nascondere la realtà dei fatti, ossia che il tecnico toscano, qualora fosse esonerato, verrebbe comunque pagato dalla Vecchia Signora fino al 2025 con uno stipendio da circa 9 milioni di euro, bonus compresi, ai quali si assommerebbero i soldi dati all'eventuale nuovo tecnico.

Insomma, una spesa totale che i conti della formazione piemontese, in questo momento, non potrebbero sopportare.

Del Piero sprona la squadra: 'La squadra con tutti i problemi che ha, poteva fare molto di più'

In tutto questo, c'è chi, come Alessandro Del Piero, ha provato a non dare la colpa esclusivamente all'allenatore ma anche alla componente sportiva: la squadra.

Il "Pinturicchio", ai microfoni di Sky Sport, ha dunque analizzato la sconfitta dei bianconeri rimediata con il Benfica dicendo quanto segue: "Non è un momento facile per la Juve, e questa partita lo dimostra: bisognerà fare mente locale nello spogliatoio ed una riflessione su quello che sta accadendo. Il Benfica ha dimostrato compattezza dietro e creatività in avanti: sapevano sempre cosa fare. La Juve però poteva fare molto di più anche con i suoi problemi".