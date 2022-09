La Juventus starebbe pensando di potenziare il proprio centrocampo nel prossimo 2023 con l'acquisto a parametro 0 di N'golo Kante. L'Inter invece, potrebbe cedere Nicolò Barella in Premier League, con Tottenham e Liverpool alla finestra, ma prenderebbe in considerazione solo offerte pari ad almeno 70 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, N'golo Kante sarebbe uno degli obiettivi per il 2023 della compagine bianconera

La Juventus è sempre stata una delle squadre più presenti sul mercato dei parametri 0 e la recente storia dei bianconeri, testimonia di veri e propri affari messi a segno dalla Vecchia Signora senza spendere un soldo in cartellini.

La compagine piemontese dunque, proseguendo questa tradizione, starebbe già valutando alcuni calciatori che nel 2023 potrebbero liberarsi come svincolati dai propri club e tra questi, Cherubini seguirebbe con particolare attenzione, il profilo di N'golo Kante. Il piccolo mediano francese, secondo quanto trapelato da alcuni media stranieri, potrebbe non rinnovare il contratto con il Chelsea, che scadrà la prossima stagione. Da quanto appreso, ci sarebbe in atto una discussione tra le parti creatasi dalla filosofia del nuovo proprietario dei "Blues" Todd Boehly, che non gradirebbe far firmare contratti dalla durata superiore ai 2 - 3 anni agli over 30. Questa imposizione però, avrebbe trovato una falla con l'arrivo di Kalidou Koulibaly, coetaneo di Kante che ha firmato un contatto da 5 anni complessivi.

Di conseguenza, il centrocampista transalpino, si sarebbe sentito piccato da questa differenza di trattamento e per tale ragione, potrebbe lasciare il Chelsea per raggiungere nuovi lidi. La Juventus, seguirebbe dunque l'evolversi della situazione, con la speranza che il calciatori non rinnovi per portarlo alla Continassa e riformare, con Pogba, il duo titolare della nazionale francese campione del mondo.

Calciomercato Inter, Barella potrebbe partire l'anno prossimo per raggiungere la Premier League

Se da una parte, la Juventus starebbe pensando di rinforzare il centrocampo, dall'altra, l'Inter potrebbe dover salutare una pedina fondamentale della sua mediana. Nicolò Barella infatti, sarebbe uno degli obiettivi caldi per la prossima estate di almeno due squadre della Premier League, il Tottenham ed il Liverpool.

La compagine guidata da Jurgen Klopp seguirebbe da tempo il giovane calciatore sardo, mentre quella allenata da Antonio Conte, potrebbe inserirsi alla corsa per il classe '97 nella finestra di mercato del 2023. L'Inter, secondo indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, lascerebbe quindi andare Barella al fronte di una proposta da almeno 70 milioni di euro.