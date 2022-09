La Juventus starebbe pensando già al Calciomercato di gennaio. Su alcuni media sportivi si parla di possibili rinforzi nel settore difensivo: la società bianconera starebbe valutando l'acquisto di un centrale di sinistra e di un terzino. I preferiti sono Igor, Evan N'Dicka, Alejandro Grimaldo e Rami Bensebaini, tutti in scadenza di contratto a giugno con le rispettive società.

Per quanto riguarda invece il mercato estivo la Juve potrebbe perdere almeno quattro giocatori a parametro zero: Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot.

Ci sono poi diversi elementi della rosa bianconera che hanno un contratto fino a giugno 2024, fra questi Danilo (che potrebbe prolungare la sua intesa contrattuale per un'altra stagione) e Wojciech Szczesny.

Il portiere bianconero piacerebbe a diverse società inglesi, fra queste in particolare c'è anche il Manchester United. Per questo la Juventus potrebbe decidere di monetizzare dal suo cartellino, cedendolo nel calciomercato estivo. Ad un anno dalla scadenza della sua intesa contrattuale con la società bianconera, l'estremo difensore potrebbe trasferirsi allo United per circa 20 milioni di euro.

Il portiere Szczesny potrebbe trasferirsi al Manchester United

La società bianconera potrebbe sostituirlo con David De Gea, ma non si tratterebbe di uno scambio di mercato fra United e Juventus, in quanto lo spagnolo va in scadenza di contratto a giugno e quindi potrebbe liberarsi a parametro zero.

In alternativa non è esclusa una promozione a portiere titolare dell'italiano Mattia Perin, il quale ha dimostrato di essere affidabile nelle scorse settimane nelle quali è stato impiegato da Allegri.

La stagione fin qui disputata da Szczesny

Il portiere della Juventus Szczesny in questo inizio di stagione ha già saltato diversi match per un problema muscolare ad agosto e per un infortunio alla caviglia.

L'estremo difensore polacco, però, ha recentemente giocato con la propria nazionale e quindi è recuperato, pertanto dovrebbe giocare titolare nel match di campionato contro il Bologna previsto domenica 2 ottobre.