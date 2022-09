Dal ritiro della nazionale argentina, in una recente intervista, il centrocampista Leandro Paredes ha parlato della sua nuova esperienza professionale alla Juventus, sottolineando come non sia stato facile per lui cambiare società prima del campionato del mondo, ma che era importante trovare una società che avesse fiducia nelle sue capacità.

In particolare il mediano argentino ha sottolineato che giocare per la società bianconera era da tempo uno dei suoi sogni: a incentivare il suo trasferimento a Torino è stato anche l'ingaggio da parte dei bianconeri di Angel Di Maria.

I due si sono ritrovati dopo l'esperienza professionale al Paris Saint Germain e attualmente sono dei punti di riferimento anche della nazionale argentina, che proverà a vincere il mondiale in Qatar fra novembre e dicembre.

Leandro Paredes ha parlato dei motivi che lo hanno portato a scegliere la Juventus

'Cambiare squadra prima del Mondiale è stata una scelta difficile, ma credo di aver fatto la decisione corretta', sono queste le dichiarazioni di Leandro Paredes.

Il centrocampista della Juventus ha poi aggiunto: 'La cosa importante per me era giocare con continuità e farlo in una grande squadra come la Juventus. Giocare nella società bianconera era uno dei miei sogni'.

Il giocatore argentino ha spiegato anche un altro motivo che lo ha portato a scegliere la squadra bianconera: 'Nel cambio di maglia era importante anche essere vicino a Di Maria, per divertirmi ancora con lui, per giocare insieme'.

Poi Paredes ha lanciato anche una velata frecciatina al suo ex compagno di squadra al Paris Saint Germain Kylian Mbappé: 'Non posso parlare di qualcuno con il quale non ho avuto un rapporto umano'.

La prima parte della stagione disputata da Leandro Paredes alla Juventus

Il centrocampista Leandro Paredes si è trasferito alla Juventus nel penultimo giorno dell'ultimo Calciomercato estivo, ovvero lo scorso 31 agosto.

Ha disputato fino a questo momento in bianconero tre incontri di campionato e due di Champions League, fornendo anche un assist decisivo per il gol di Milik nella partita poi persa contro il Benfica.

In queste settimane, intanto, la Juventus attende il recupero di Paul Pogba: quando il francese tornerà a disposizione la Juve avrà un centrocampo "importante" formato da Adrien Rabiot e appunto Leandro Paredes, con Locatelli e Miretti pronti a entrare in caso di bisogno.