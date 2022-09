La Juventus si è ritrovata alla Continassa per riprendere la preparazione in vista della gara contro la Salernitana. Massimiliano Allegri l'8 settembre ha concesso un giorno di riposo alla sua squadra.

I bianconeri si sono quindi ritrovati il 9 settembre al JTC per svolgere un allenamento mattutino. La formazione torinese, in vista della sfida con la Salernitana, dovrà rinunciare a diversi giocatori, anche se potrebbe esserci un recupero importante. Infatti Wojciech Szczesny sosterrà dei provini per capire come procede l'infortunio alla caviglia accusato nel match contro lo Spezia.

Solo dopo i test sul campo si capirà se il numero 1 juventino ce la farà oppure no. Invece, per quanto riguarda Angel Di Maria, si va verso il forfait per il match con i campani granata.

La Juventus pensa ad alcuni cambi

La Juventus contro la Salernitana potrebbe scendere in campo con delle novità nella formazione titolare. I bianconeri mercoledì 14 settembre saranno impegnati in Champions League contro il Benfica, dunque è probabile che per la sfida di campionato Allegri possa far rifiatare qualche giocatore.

In difesa, ad esempio, non è da escludere l'impiego di uno fra Daniele Rugani e Federico Gatti per dare a Leonardo Bonucci o Gleison Bremer la possibilità di riposare.

Anche a centrocampo ci potrebbero essere degli avvicendamenti.

Weston McKennie contro il Paris Saint-Germain ha fatto molto bene e potrebbe essere schierato con la Salernitana. Manuel Locatelli ha riposato in Champions League, quindi potrebbe avere una maglia da titolare in Serie A. Qualora questi due giocatori dovessero essere impiegati dal primo minuto, bisognerebbe poi capire chi andrebbe in panchina.

In cabina di regia dovrebbe essere confermato Leandro Paredes.

Anche in attacco ci potrebbero essere delle novità. Dusan Vlahovic sembra essere inamovibile, mentre ai suoi lati potrebbero essere confermati Juan Cuadrado e Filip Kostic, ma attenzione alle candidature di Matias Soulè e Moise Kean. Arkadiusz Milik dovrebbe riposare.

Presentazione Paredes

Dopo l'allenamento del 9 settembre, Leandro Paredes si sposterà all'Allianz Stadium per essere presentato alla stampa. Il numero 32 bianconero parlerà in conferenza alle ore 14:30.

La Juventus intanto proseguirà la preparazione anche sabato 10 settembre, essendoci in programma un'altra seduta mattutina. Durante questo allenamento Allegri scioglierà i dubbi di formazione anche se, di fatto, ci sarà ancora la rifinitura di domenica 11 per prendere le ultime decisioni in vista del match contro la Salernitana.