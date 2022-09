La Juventus è attesa da un mese impegnativo soprattutto dopo un inizio di stagione deludente fra risultati e prestazioni non ideali. Il mese di settembre ha evidenziato le problematiche della squadra di Allegri, che dovrà riscattarsi ad ottobre fra campionato e Champions League. Match impegnativi quelli contro il Maccabi Haifa e Benfica ma anche contro Bologna, Milan e Torino che diranno se la squadra bianconera sarà migliorata. In una stagione iniziata nella maniera non ideale sarà importante il supporto e l'esempio dei giocatori con maggior esperienza, su tutti Bonucci, Cuadrado e Alex Sandro.

A questi bisogna aggiungere Danilo, nonostante sia arrivato nel 2019 il brasiliano si sta dimostrando un riferimento della squadra bianconera mettendo sempre la faccia anche in un inizio non ideale da parte della Juventus. Il brasiliano è diventato un riferimento ed è stimato molto da Allegri e dalla società bianconera, per questo si starebbe valutando un prolungamento del suo contratto. Secondo le ultime notizie di mercato la società bianconera starebbe valutando la possibilità di prolungare l'intesa contrattuale con il giocatore brasiliano attualmente in scadenza a giugno 2024. Si parla di una stagione in più, questo significa che Danilo dovrebbe sottoscrivere un contratto fino a giugno 2025.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Danilo potrebbe prolungare la sua intesa contrattuale con la Juventus fino a giugno 2025. Il brasiliano è considerato un riferimento della squadra bianconera, ha la fiducia di Allegri e della società. Nonostante la stagione non ideale da parte della Juventus Danilo è stato uno dei migliori, la sua duttilità gli ha permesso di giocare non solo come terzino destro e sinistro, ma anche come centrale di difesa.

Può giocare in una difesa a a quattro ma anche a tre, proprio Allegri in una recente intervista ha sottolineato che alla lunga potrebbe diventare un difensore centrale molto bravo perché ha fisicità, marcatura e sa impostare il gioco.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire diversi giocatori a parametro zero a fine stagione.

Tra questi ci sono quattro che vanno in scadenza a giugno, parliamo di Alex Sandro, Cuadrado, Di Maria e Rabiot. Il brasiliano potrebbe ritornare in Brasile, non ci sarebbero offerte attualmente per il colombiano. Diversa è la situazione dell'argentino e del francese, la Juventus potrebbe valutare anche una loro conferma, soprattutto per l'argentino. Per quanto riguarda invece il francese le ultime notizie di mercato confermano il suo possibile ritorno al Paris Saint Germain.