Stando alle ultime indiscrezioni di Calciomercato, il Paris Saint Germain avrebbe messo nel mirino Pierre Kalulu. Viste le difficoltà nel concludere la trattativa con l'Inter per Milan Skriniar, il club parigino potrebbe virare fortemente sul talentuoso centrale rossonero e provare ad imbastire una trattativa già per la sessione invernale di calciomercato. Pare difficile che il Diavolo possa privarsi di un elemento fondamentale per la retroguardia di Stefano Pioli. Per questo, la dirigenza rossonera vorrebbe completare il rinnovo contrattuale che dovrebbe legare Kalulu al Milan fino al 2026 con un ingaggio raddoppiato rispetto a quello percepito oggi.

Oltre al centrale difensivo, il Paris Saint Germain sarebbe interessato anche a Rafael Leao che potrebbe essere il grande colpo per la prossima. In caso di mancato accordo per il rinnovo contrattuale, il club francese potrebbe decidere di mettere sul piatto una cifra attorno ai 150 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni del gioiello portoghese anticipando la concorrenza del Chelsea. Il futuro di Leao è quindi legato al possibile rinnovo, con i rossoneri che faranno di tutto per trattenere il gioiello portoghese.

Milan, idee Parisi e Baldanzi dell'Empoli

Oltre a blindare i migliori calciatori presenti in organico, il Milan lavora per puntellare la rosa a disposizione di Pioli già nel mercato invernale.

I rossoneri starebbero osservando diversi profili per completare le corsie esterne e l'infortunio di Theo Hernandez potrebbe indurre a puntare su un'operazione in entrata. Tra i terzini monitorati da Maldini e Massara ci sarebbe anche Fabiano Parisi, esterno italiano e perno della retroguardia dell'Empoli. Il club toscano non ha intenzione di cedere il suo gioiello nel mercato invernale e solo un'offerta attorno ai 25-30 milioni di euro potrebbe far cambiare idea alla società.

Il Diavolo vorrebbe imbastire una trattativa per gennaio così da anticipare Inter e Juventus, molto interessate alle prestazioni dell'esterno.

A proposito di Empoli, oltre a Parisi, il Milan segue con grande attenzione il profilo di Tommaso Baldanzi, talentuoso trequartista lanciato da mister Zanetti in questo inizio di stagione. I rossoneri vorrebbero intavolare una trattativa anche per il classe 2003 che, in queste settimane, sta recuperando da un infortunio avvenuto contro il Verona.