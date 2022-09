In questi giorni, sui media sportivi, si parla molto del futuro della panchina della Juventus. I recenti risultati negativi dei bianconeri hanno messo in discussione la permanenza di Massimiliano Allegri, anche se al momento il tecnico livornese sembra saldo sulla panchina.

Ma in questi giorni alla Juventus è stato accostato nuovamente il nome di Antonio Conte, pista che sarebbe particolarmente gradita dal vice presidente bianconero Pavel Nedved.

Di questa ipotesi ha parlato anche il giornalista Luca Momblano su YouTube: "Questa è una suggestione che ha una base spazio temporale e sia umane che devono far tenere alta l'attenzione.

Spazio temporale perché Conte è in scadenza con il Tottenham. Non ha intenzione di rinnovare. Io rilancio una notizia in maniera più forte, non solo non ha rinnovato fino qui, ma salvo nuovi argomenti e confidenze non ha intenzione di rinnovare. La famiglia vive stabilmente a Torino, anche se lui adesso è a Londra, a differenza di quando c'era stata l'esperienza al Chelsea. Lui la Juve non riesce a non guardarla, a non ascoltarla e a non giudicarla, magari dentro di sé. Quindi è una suggestione con la esse maiuscola che giornalisticamente ha una rilevanza".

I pro e i contro di un eventuale ritorno di Conte

In molti si interrogano su quelli che potrebbero essere gli eventuali pro e contro di un possibile ritorno alla Juventus di Antonio Conte. Anche se adesso sembra prematuro parlarne, in quanto i bianconeri hanno una stagione da giocare e quindi bisognerà vedere come andrà a finire, prima di delineare gli scenari futuri.

In caso di annata positiva, specie se Massimiliano Allegri dovesse riuscire a vincere qualche trofeo sembra difficile un avvicendamento in panchina, in caso, invece, di una debacle su tutti i fronti allora un cambio potrebbe essere inevitabile. Per questo motivo, il nome di Conte di potrebbe rimanere sullo sfondo anche se non tutti i tifosi vedrebbero di buon occhio un suo ritorno dopo l'addio un po' turbolento del 2014.

Ma la maggior parte della tifoseria sarebbe favorevole ad un ritorno del tecnico livornese.

Infine Luca Momblano ha affermato: "La Juve non ha bisogno di un salvatore della patria, eventualmente - se dovesse andare male questa esperienza con Allegri - avrebbe bisogno un motore e un veicolo che ci faccia di nuovo stare tutti insieme sullo stesso carro. Poi magari torna a vincere già quest'anno".