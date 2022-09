La Juventus è attesa da settimane importanti da qui alla pausa per il mondale. La sconfitta contro il Benfica ha solo incrementato i problemi nel gioco e nei risultati della squadra bianconera, Fra i più criticati c'è sicuramente il tecnico Massimiliano Allegri, che sembra non riuscire a dare un gioco oltre al fatto che i giocatori non riescono ad avere una condizione fisica ottimale. Basti pensare ai tanti infortuni che stanno riguardando la squadra, una situazione che non può essere giustificata per il solo fatto che si gioca ogni tre giorni.

C'è molto lavoro da fare anche per il mercato, considerando che mancano giocatori di qualità in difesa. Bisogna aggiungere anche che tanti giocatori sono in scadenza di contratto a giugno 2023 e questo potrebbe condizionare le loro prestazioni. Parliamo di Alex Sandro, Cuadrado, che hanno avuto un rendimento non ideale in questo inizio di stagione, oltre a Di Maria e Rabiot. A proposito di giocatori in scadenza a fine stagione, anche la Juventus potrebbe attingere in maniera importante al mercato dei parametro zero nel 2023. Dopo gli acquisti nel recente Calciomercato estivo dei vari Pogba e Di Maria, arrivati in scadenza di contratto, la società bianconera potrebbe decidere di rinforzarsi con altri giocatori a parametro zero.

Fra questi piace Toni Kroos, che non dovrebbe prolungare la sua intesa contrattuale con il Real Madrid e che migliorerebbe in qualità il centrocampo bianconero.

Il giocatore Kroos potrebbe trasferirsi alla Juventus nel 2023

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe ingaggiare Toni Kroos nel 2023. Il centrocampista del Real Madrid va in scadenza di contratto a giugno e rappresenterebbe un rinforzo ideale per il settore bianconero.

Di certo serve qualità alla Juventus, che nel recente calciomercato estivo si è rinforzata acquistando Leandro Paredes e Paul Pogba. Il francese era è stato condizionato dall'infortunio al menisco e potrebbe ritornare disponibile per gennaio. Il centrocampista Toni Kroos non è l'unico giocatore in scadenza di contratto che piace alla Juventus.

Si valutano altri giocatori, sia per il centrocampo che per la difesa. A tal riguardo piacciono Tielemans del Leicester e Gundogan del Manchester City. Per la difesa invece si valutano difensori centrali di piede sinistro e terzini. A tal riguardo piacciono Igor della Fiorentina, Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte e Alejandro Grimaldo del Benfica.

La Juventus potrebbe sostituire Alex Sandro con Alejandro Grimaldo. Si lavora però anche all'acquisto di un centrale di piede sinistro che possa integrarsi con i vari Bonucci, Gatti e Bremer. Piace molto come già sottolineato prima Evan N'Dicka, anche lui in scadenza di contratto a fine stagione.