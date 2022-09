La Juventus ha iniziato la stagione in maniera deludente. La pausa per le nazionali è arrivata dopo le sconfitte contro il Benfica ed il Monza ed il pareggio contro la Salernitana. Una situazione non ideale per la squadra bianconera che si trova a -7 dal primo posto in campionato e che deve vincere le quattro partite rimanenti del girone di Champions League se vuole sperare nella qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Sorprende anche come diversi giocatori hanno offerto delle prestazioni non ideali, con un gioco che evidentemente non li ha valorizzati.

Su tutti Dusan Vlahovic, che ha segnato 4 gol in campionato ma che nonostante questo non è stato servito come ci si aspettava anche perché tre gol sono arrivati da calci da fermo. Ha segnato due punizioni ed un rigore, situazione diversa per Fabio Miretti, che è stato uno dei migliori anche se negli ultimi match contro Benfica, Salernitana e Monza non ha offerto delle prestazioni importanti. Nonostante questo sia Vlahovic che Miretti sono considerati due dei migliori giovani del calcio europeo, con tante società che potrebbero presentare un'offerta d'acquisto dei loro cartellini. A tal riguardo secondo la stampa inglese l'Arsenal sarebbe pronta ad offrire alla Juventus una somma totale di 100 milioni di euro per entrambi i cartellini dei giocatori.

Possibile offerta da 100 milioni di euro dell'Arsenal per Miretti e Vlahovic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi inglesi l'Arsenal potrebbe presentare un'offerta da 100 milioni di euro per Vlahovic e Miretti. Il primo valutato circa 70 milioni di euro, il centrocampista 30 milioni di euro. Difficile pensare che la Juventus possa accettare di lasciar partire due dei suoi migliori giovani, rimane però evidente di come sarà importante migliorare prestazioni e risultati anche per evitare che giocatori dal presente e il futuro importante possano valutare una cessione.

L'inizio di stagione di Vlahovic è stato notevole, anche se la squadra non lo ha supportato nella maniera ideale. 4 gol segnati, 3 dei quali da calcio da fermo, ottimo anche l'inizio di stagione di Miretti, prestazione evidente soprattutto contro la Roma ma anche contro lo Spezia e Fiorentina.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrebbe confermare sia Vlahovic che Miretti.

A partire a fine stagione potrebbero essere quattro giocatori anche perché in scadenza di contratto a giugno. Ci riferiamo ad Alex Sandro, Cuadrado, Di Maria e Rabiot. Per quanto riguarda invece gli acquisti già a gennaio potrebbero arrivare un centrale di sinistro ed un terzino. I preferiti sono Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte e Alejandro Grimaldo del Benfica, entrambi in scadenza di contratto con le rispettive società a fine stagione.