La Juventus è stata una delle società più attive sul mercato nel recente Calciomercato estivo. Fra acquisti e cessioni la società bianconera ha lavorato molto per cercare di migliorare una rosa che la scorsa stagione non ha vinto nessuna competizione. Di certo l'inizio dell'attuale non è stato ideale, con Allegri criticato in maniera decisa da molti addetti ai lavori. Nonostante questo la società bianconera continua a valutare miglioramenti nella rosa e già dal 2023 ci aspettiamo altri investimenti importanti. Ad esempio a gennaio potrebbero arrivare rinforzi in difesa, sia nel ruolo di centrale che per i terzini.

Tanti di quelli che piacciono sono in scadenza a giugno, per questo potrebbero arrivare a prezzo vantaggioso a gennaio. Fra questi spiccano i nomi di Grimaldo, Igor e N'Dicka, a centrocampo invece piacciono Kanté e Douglas Luiz. Si lavora però anche a miglioramenti per il settore avanzato, non tanto per gennaio quanto per luglio 2023. A tal riguardo uno dei giocatori che piacciono alla società bianconera e che è stato vicino al trasferimento a Torino nel recente calciomercato estivo è Memphis Depay. L'olandese alla fine è rimasto al Barcellona ma ha un contratto in scadenza a giugno e per questo potrebbe rappresentare un acquisto molto interessante a parametro zero nel 2023.

Il giocatore Depay potrebbe trasferirsi alla Juventus a parametro zero nel 2023

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'ingaggio a parametro zero di Memphis Depay per il 2023. L'olandese piace molto alla società bianconera, sarebbe potuto arrivare già nel recente calciomercato estivo. Non è riuscito a rescindere il contratto con il Barcellona, alla fine la Juventus ha deciso di acquistare Arkadiusz Milik, che sta ripagando la fiducia della società bianconera con prestazioni importanti e gol.

L'olandese potrebbe arrivare a Torino a fine stagione, sarebbe un rinforzo importante in quanto sarebbe utile non solo come punta ma anche come supporto alla stessa. Se si dovesse concretizzare ad esempio la cessione di Kean potrebbe diventare un acquisto davvero interessante per la società bianconera. In questa stagione non sta raccogliendo molto minutaggio considerando l'abbondanza nel settore avanzato per il Barcellona.

In questo momenti i titolari della squadra spagnola sono Raphinha, Lewandowski e Dembélé, la prima alternativa è Ansu Fati.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per definire il futuro professionale dei giocatori in scadenza a giugno 2023. Da valutare quello di Angel Di Maria e Adrien Rabiot che potrebbero anche prolungare la loro intesa contrattuale con la società bianconera, dovrebbero lasciare Torino Alex Sandro e Cuadrado, per motivi tecnici ed economici. Sono due dei giocatori che più guadagnano nella società bianconera.