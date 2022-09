La Juventus è reduce da una settimana davvero difficile per i risultati ottenuti fra campionato e Champions League. Se il match pareggiato contro la Salernitana è stato anche condizionato da episodi arbitrali non a favore della squadra bianconera, la sconfitta contro il Benfica nella massima competizione europea conferma le problematiche nel gioco dei bianconeri. Una situazione difficile che potrebbe portare anche ad un eventuale esonero di Massimiliano Allegri, che però ha un ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione più bonus fino a giugno 2025.

Quel che è certo è che la Juventus ha bisogno di rinforzarsi sul mercato e già da gennaio potrebbe attingere in maniera decisa ai rinforzi per incrementare la qualità. Servono difensori ma anche centrocampisti, a tal riguardo uno dei giocatori seguiti dalla società bianconera à Franck Kessié. Il centrocampista del Barcellona in questo inizio di stagione sta raccogliendo poco minutaggio nella società spagnola. Xavi nel match di Champions League contro il Bayern Monaco ha dimostrato di considerare titolari Gavi, Sergi Busquets e Pedri. Fra l'altro anche un giocatore importante come de Jong fa panchina al Barcellona. Proprio questa poca possibilità di giocare titolare per Kessié potrebbe portarlo a lasciare la società spagnola a gennaio.

Il Barcellona potrebbe considerare anche un prestito pur di alleggerire il monte ingaggi.

Il giocatore Kessié potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Franck Kessié potrebbe lasciare il Barcellona durante il mercato di gennaio. Il centrocampista ivoriano è attualmente una riserva nella società spagnola, con Xavi che gli preferisce Gavi, Busquets e Pedri.

Il giocatore è arrivato a parametro zero nel recente Calciomercato estivo dopo essere andato in scadenza di contratto con il Milan. Guadagna circa 8 milioni di euro netti a stagione più bonus, un ingaggio importante che il Barcellona potrebbe anche decidere di alleggerire dal bilancio societario cedendolo in prestito. Difficile che possa definirsi una rescissione consensuale considerando che ha un'intesa contrattuale di diverse stagioni con il Barcellona.

Il mercato della Juventus

L'ingaggio da 8 milioni di euro netti a stagione più bonus non agevola l'eventuale trasferimento di Franck Kessié alla Juventus. La società bianconera starebbe lavorando soprattutto a rinforzi in difesa anche se il mercato dipenderà anche dall'eventuale conferma o meno di Allegri. La sconfitta contro il Benfica potrebbe agevolare anche un esonero del tecnico, magari durante la pausa per le nazionali prevista a fine settembre.