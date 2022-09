La Juventus ha dimostrato contro il Paris Saint Germain di potersi giocare la qualificazione agli ottavi di Champions League. Un 2 a 1 quello subito dai bianconeri che ha generato dispiacere e delusione, come dichiarato dal tecnico Massimiliano Allegri, ma che dimostra come gradualmente la squadra stia migliorando nel gioco. Merito anche dell'inserimento di Leandro Paredes, che è stato un riferimento contro i francesi e che ha dato qualità al gioco. Si attendono conferme ma di certo la situazione sembra essere migliorata rispetto alla scorsa stagione.

Non è però da scartare la possibilità che la società bianconera continui ad investire a centrocampo anche a gennaio, soprattutto se dovesse esserci delle possibilità vantaggiose. A tal riguardo i giornali sportivi spagnoli di recente hanno parlato di una situazione non ideale per Franck Kessié al Barcellona. Il centrocampista africano sarebbe considerato una quinta scelta a centrocampo, con il tecnico Xavi che gli preferisce anche Pjanic nonostante l'ex Juventus è reduce da un prestito al Besiktas nella scorsa stagione. Se la situazione dovesse rimanere cos', non è da scartare la possibilità di un'offerta da parte della Juventus nel mercato di gennaio.

Il centrocampista Kessié potrebbe lasciare il Barcellona a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla Spagna il Barcellona potrebbe cedere Franck Kessié durante il mercato di gennaio. La società spagnola potrebbe cederlo in prestito ma non è da scartare anche la possibilità di una rescissione consensuale considerando l'ingaggio notevole che guadagna il giocatore.

Xavi lo considera la quinta scelta a centrocampo, per questo potrebbe lasciare il Barcellona per andare a giocare in un'altra società. Fra le società interessate all'acquisto del centrocampista ci sono Inter e Juventus, con i bianconeri che andrebbero a rinforzarsi con un giocatore fisico e di qualità. Molto dipenderà anche dall'ingaggio che il giocatore vorrà guadagnare, Kessié è uno di quelli che più guadagna nel Barcellona.

La Juve potrebbe considerare il suo acquisto nell'eventualità in cui il Barcellona lo lasci partire senza prezzo di cartellino.

Il mercato della Juventus

La Juventus a gennaio potrebbe acquistare soprattutto un difensore centrale ed un terzino sinistro. Sono almeno tre i giocatori seguiti dalla società bianconera, tutti in scadenza a giugno 2023. Come centrali piacciono Igor della Fiorentina e Evan N'Dicka, seguito dal Milan nel recente Calciomercato estivo. Per quanto riguarda il ruolo di terzino sinistro piace molto Alejandro Grimaldo, che la società bianconera avrà modo di ammirare nel girone Champions League avendo come rivale il Benfica. Anche lui è in scadenza a giugno e potrebbe arrivare a prezzo agevolato.