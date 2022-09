La Juventus vorrebbe rinforzare la propria rosa già da gennaio con 3 possibili entrate: Christian Pulisic dal Chelsea, Evan N'Dicka dall'Eintracht di Francoforte ed infine Alejandro Grimaldo dal Benfica.

Juventus, si pensa a rinforzare l'attacco: a gennaio potrebbe arrivare Pulisic

Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato, la Juventus vorrebbe intervenire pesantemente nella prossima finestra invernale per puntellare nuovamente una rosa che apparirebbe deficitaria in alcuni reparti. Uno dei primi obiettivi che si sarebbe prefissata la compagine bianconera, risulterebbe essere un nuovo attaccante ed il nome di Christian Pulisic risuonerebbe con costanza tra le mura della Continassa.

D'altronde, il fantasista in forza al Chelsea vorrebbe lasciare la formazione londinese per trovare maggior spazio e, di conseguenza, l'affare tra le due società potrebbe prendere quota già dalle prossime settimane. La Juventus, che con il Chelsea avrebbe un rapporto privilegiato, visto l'affare Denis Zackaria chiuso proprio negli ultimi istanti della scorsa sessione estiva di mercato, starebbe meditando di girare gli eventuali soldi che entrerebbero con la cessione dello svizzero sull'acquisto di Pulisic, valutato dai "Blues" circa 35 milioni di euro. Attenzione però al Milan, che vorrebbe inserirsi nella corsa per accaparrarsi il calciatore statunitense di origini croate.

La difesa balla, la Juventus vorrebbe rafforzarla con N'Dicka

In questo inizio stagione della Juventus, uno dei reparti che ha palesato più difficoltà è stata la difesa. I problemi fisici di Bonucci, uniti ad un'età non più verde del calciatore romano, starebbero convincendo la dirigenza bianconera a sondare il mercato per acquisire un forte centrale che possa affiancare Gleison Bremer.

Secondo le indiscrezioni trapelate dalla Gazzetta dello Sport, la Vecchia Signora starebbe seriamente pensando ad Evan N'Dicka. Lo stopper francese in forza all'Eintracht di Francoforte non vorrebbe prolungare il proprio contratto con la compagine tedesca, in scadenza nel prossimo 2023. La Vecchia Signora potrebbe quindi sfruttare l'occasione per prelevare il classe '99 già da gennaio, pagandolo ovviamente una cifra ridotta rispetto ai 35 milioni di euro richiesti dal club teutonico.

Alex Sandro non convincerebbe, la Juve su Grimaldo

Un altro dei problemi palesati dalla retroguardia juventina è sulle corsie: Alex Sandro ha palesato più di una difficoltà in queste ultime stagioni e quindi la compagine bianconera potrebbe sostituirlo, o almeno farlo rifiatare, con Alejandro Grimaldo. Il fluidificante mancino del Benfica vivrebbe una situazione analoga a quella di N'Dicka, con un contratto che scadrà nel prossimo 2023 ed una volontà di cambiare aria che parrebbe irremovibile. Anche in questo caso, la Vecchia Signora starebbe fiutando l'affare e la trattativa con il club lusitano sarebbe più che avviata.