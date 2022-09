La Juventus è al lavoro per preparare al meglio i match di settembre. Salernitana, Benfica e Monza ci diranno molto dei miglioramenti della squadra di Allegri, soprattutto in riferimento alla prestazione dei bianconeri contro il Paris Saint Germain. La società bianconera valuterà molto la crescita dei giocatori fino alla pausa per il mondiale così da decidere l'eventualità di rinforzi per migliorare la rosa bianconera. La Juventus starebbe valutando in questo momento diversi giocatori in scadenza di contratto a giugno 2023, soprattutto per la difesa.

Nelle ultime ore però si parla anche di acquisti a centrocampo e nel settore avanzato. Uno dei giocatori seguiti dalla società bianconera è sicuramente Roberto Firmino, in scadenza di contratto con il Liverpool a giugno. Il brasiliano piaceva alla Juventus anche nel recente Calciomercato estivo ma la valutazione di mercato stabilita dal Liverpool (ma anche la volontà della società inglese di non cederlo) ha portato alla permanenza del brasiliano. Attualmente è in scadenza a giugno 2023 e questo potrebbe agevolare una sua cessione a gennaio. C'è il rischio per il Liverpool di non monetizzare dal suo cartellino. Per questo si valuta la partenza del brasiliano per circa 15 milioni di euro.

Il giocatore Firmino potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Roberto Firmino. Il brasiliano piace alla società bianconera, lo aveva già seguito durante il calciomercato estivo. La valutazione di mercato del giocatore fino a qualche settimana fa era di almeno 20 milioni di euro, a gennaio potrebbe essere acquistato a circa 15 milioni di euro.

Sarebbe ideale per incrementerebbe la qualità del settore avanzato, un vero e proprio regista avanzato che può giocare trequartista ma anche punta centrale. Anche in questa stagione è considerato una riserva nel Liverpool e sembra difficile un suo eventuale prolungamento di contratto a fine stagione. Di certo non agevolano i risultati raccolti dalla società inglese in questo inizio di stagione.

Il Liverpool oltre ad avere problemi nel campionato inglese ha iniziato il suo girone Champions League con una sconfitta pesante contro il Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta altri giocatori che vanno in scadenza di contratto a giugno 2023. A centrocampo ad esempio si valutano tre giocatori del campionato inglese. Piace Youri Tielemans de Leicester, oltre a Ilkay Gundogan del Manchester City. A questi bisogna aggiungere anche N'Golo Kanté, centrocampista del Chelsea che però ha un ingaggio importante con la società inglese.