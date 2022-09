Allo stadio Meazza di Milano si gioca il derby di Milano tra Milan e Inter valido per la quinta giornata di campionato. Match già cruciale per la corsa scudetto, con i nerazzurri che sono avanti in classifica di un punto rispetto ai loro cugini. L'anno scorso i rossoneri hanno chiuso la doppia sfida di campionato da imbattuti, pareggiando all'andata e imponendosi per 2-1 contro la squadra di Inzaghi. La partita si giocherà sabato alle ore 18:00. L'unica vittoria nerazzurra è arrivata nella semifinale di ritorno di coppa Italia, per 3-0 dopo lo 0-0 nella sfida di andata.

Le ultime su Milan-Inter

Il Milan ha avuto qualche alto e basso in questo inizio di stagione. I rossoneri, infatti, sono costretti ad inseguire essendo terzi in classifica con 8 punti, frutto di due pareggi e due vittorie. Il distacco dal primato è di due punti, con la Roma in testa con 10 punti. La squadra di Stefano Pioli ha denotato qualche difficoltà di troppo soprattutto in trasferta, visto che ha pareggiato 0-0 nell'ultimo turno al Mapei Stadium di Reggio Emilia e nella trasferta precedente per 1-1 in casa dell'Atalanta. Serve migliorare soprattutto dal punto di vista finalizzativo. D'altronde i padroni di casa hanno il difficile compito di difendere il titolo di cui sono detentori.

Se da un lato c'è una squadra che difende il titolo, dall'altra c'è l'Inter, che vuole rincorrere quello scudetto sfumato nelle ultime giornate l'anno scorso.

Un tricolore che ha doppia importanza visto che regalerebbe ai nerazzurri l'ormai famosa seconda stella. L'inizio è stato tutto sommato positivo per il club meneghino, secondo in classifica con 9 punti, a meno uno dalla Roma capolista. La squadra di Simone Inzaghi ha subito soltanto una sconfitta, in casa della Lazio per 3-1.

Nell'ultimo turno c'è stato il riscatto, con la vittoria per 3-1 in casa contro la Cremonese.

Probabili formazioni Milan-Inter

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, si affiderò al solito 4-2-3-1. Dubbi sulle condizioni di Rebic e Origi, che al massimo saranno in panchina. Sulla trequarti verso l'esclusione Diaz, con De Ketelaere al suo posto, mentre in attacco ci sarà Olivier Giroud.

Sugli esterni dovrebbero esserci Leao e Messias.

Anche il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, non si snatura e punta sul 3-5-2. Correa sembra favorito nel ballottaggio su Dzeko al fianco di Lautaro Martinez, mentre sugli esterni potrebbe avere una chance Robin Gosens, a segno in coppa Italia l'anno scorso nella gara di ritorno, preferito a Dimarco, con Dumfries a destra. In mezzo al campo confermatissimo il trio titolare formato da Barella, Brozovic e Calhanoglu.

Milan (4-2-3-1) : Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Correa, Lautaro Martinez.