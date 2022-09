La Juventus disputerà metà della stagione 2022-2023 senza due giocatori molto importanti. Nonostante stia lavorando per recuperare la forma ideale, sembra difficile che Federico Chiesa possa ritornare disponibile prima di gennaio, anche perché la stagione andrà in pausa da novembre e a dicembre per il mondiale in Qatar. Di conseguenza difficilmente Allegri rischierà il centrocampista già a novembre, a meno che dovesse dare importanti garanzie dal punto di vista fisico. Ancora più difficile il recupero di Paul Pogba, che alla fine ha deciso di operarsi al menisco dopo che la terapia conservativa iniziata a luglio non ha dato risultati ideali.

Tante le critiche sui social al giocatore ma anche alla società bianconera, che avrebbe potuto convincerlo nel fare l'intervento in anticipo. Il giocatore potrebbe ritornare a disposizione ad inizio novembre ma anche in questo caso è probabile che Allegri decida di farlo recuperare gradualmente così da averlo in forma ideale a gennaio. Questo significa che la Juventus non avrà un centrocampista in questi due mesi. In un recente sondaggio lanciato da Calciomercato.it è stato chiesto agli utenti come la Juventus dovrebbe agire considerando che Pogba rientra a gennaio e che la Juventus avrà un centrocampista in meno in questi due mesi. Gran parte di questi hanno votato la sostituzione del francese con un parametro zero.

Il 39% ha votato così, seguono poi con il 25% il richiamare Rovella, attualmente in prestito al Monza, poi l'acquisto di un grande giocatore a gennaio ed infine il cambio dell'idea di gioco.

I tifosi votano l'acquisto di un parametro zero come sostituto di Pogba

In un recente sondaggi sondaggio lanciato da calciomercato.it è stato chiesto ai tifosi come la Juventus dovrebbe sostituire Pogba in questi mesi di assenza a causa dell'intervento al menisco.

Gli utenti hanno votato al primo posto l'ingaggio di un sostituto a parametro zero, che possa integrare il centrocampo bianconero. Al secondo posto troviamo invece il richiamare Rovella con il 25%, che si è trasferito nella società lombarda in prestito negli ultimi giorni del calciomercato estivo. Il 21% ha votato invece l'acquisto di un grande giocatore a gennaio, il 15% dei votanti invece un eventuale cambio di idea di gioco, magari passando dal 4-3-3 al 4-4-2.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe fare degli acquisti a gennaio ma in questo momento si parla soprattutto di rinforzi in difesa. A tal riguardo si valuta l'arrivo di un difensore centrale di piede sinistro, piacciono Igor della Fiorentina e Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte. Per quanto riguarda invece il terzino, potrebbe arrivare Alejandro Grimaldo del Benfica.